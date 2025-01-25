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228連假高鐵加開75班次列車 30日零時起開放購票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵公司自2月27日至3月3日規劃為期5日的「和平紀念日疏運」，1月30日凌晨零時起開放購票。本報資料照片
台灣高鐵公司自2月27日至3月3日規劃為期5日的「和平紀念日疏運」，1月30日凌晨零時起開放購票。本報資料照片

今年228和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵公司自2月27日至3月3日規劃為期5日的「和平紀念日疏運」，期間加開75班次列車（南下40班、北上35班），總計提供867班次列車服務，旅客可自1月30日凌晨零時起，利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機預購車票。

高鐵公司表示，為加強服務旅客，和平紀念日疏運期間規劃有5班延後收班列車（南下2班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站。另外，疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用

高鐵公司提醒，搭乘對號座的旅客預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車；此外，疏運期間各車次均配置2至8節不等自由座車廂，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車。

此外，高鐵公司也說，現已完成「信用卡優惠專區」訂票服務提升與優化，旅客購買「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂升等優惠」車票，付款時即同步扣抵信用卡紅利點數／哩程數或額外自付加價金額，如需退票，將以票面實收票價扣除退票手續費後，將餘額退還至原信用卡，原扣抵之紅利點數／哩程數或額外自付加價金額，則依各合作發卡行作業期程退還至原信用卡。

車廂 高鐵

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