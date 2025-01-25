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過年暴飲暴食不想體重失控 醫：避開1習慣、5年菜

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
過量攝取高油脂、高鹽分和精緻澱粉，作息不規律與運動量減少等，容易導致減脂計畫停滯或是糖尿病患者血糖劇烈波動。示意圖，本報資料照片
過量攝取高油脂、高鹽分和精緻澱粉，作息不規律與運動量減少等，容易導致減脂計畫停滯或是糖尿病患者血糖劇烈波動。示意圖，本報資料照片

長達9天的春節連假終於開始，醫師提醒，每年春節後，減脂計畫停滯或是糖尿病患者血糖劇烈波動的個案屢見不鮮，問題往往都是出在假期期間飲食結構突然改變，包含過量攝取高油脂、高鹽分和精緻澱粉，作息不規律與運動量減少等，且如紅燒獅子頭、紅豆年糕、富貴雙方、鮮蝦粉絲煲、烏蔘海鮮羹等常見年菜，其實容易引發血糖波動卻常被忽略，但選擇優質蛋白質的「大魚大肉」有助控制體重，真正需要警惕的是「暴飲暴食」。

減重專科暨家醫科醫師楊智雯曾收治一名50多歲、患有糖尿病的會計事務所員工，因過年期間擋不住美食誘惑，年後回診時，糖化血色素竟從原本穩定的範圍飆至10，只能先提高藥物劑量來穩定血糖。  

楊智雯表示，類似個案在每年農曆春節後屢見不鮮，無論是減脂計畫停滯，或是糖尿病患者血糖劇烈波動，問題往往都是出在假期期間飲食結構突然改變，例如過量攝取高油脂、高鹽分和精緻澱粉。此外，作息不規律與運動量減少，更進一步加劇健康危機。

不過，選擇優質蛋白質的「大魚大肉」，不僅不會增加體重，還有助於減重，楊智雯指出，真正需要警惕的是「暴飲暴食」，尤其年節期間，正餐之外常伴隨酒精、含糖飲料以及高糖甜點，才是引發體重增加與血糖波動的主因。

「年節期間要求不吃美食並不實際，但享受美食時仍應掌握適量與選擇的原則」，楊智雯提醒，要遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，多補充蔬菜以及優質蛋白質，細嚼慢嚥延長進食時間，促進飽足感、減少進食量，並建議在飯後進行20分鐘的輕度運動，如散步等，有助於增加骨骼肌對於胰島素的利用，降低胰島素阻抗，在已預訂好的大餐前後，適量減少進食份量或延長斷食時間，也能有效穩定血糖。

楊智雯也點名以下5道年菜，容易引發血糖波動卻常被忽略：

1、紅燒獅子頭：以豬肉為基底的獅子頭，通常使用高脂絞肉，加上油炸與勾芡的調理方式導致熱量直線飆升，建議獅子頭可以一次吃半顆，將熱量空間留給其他年菜，並搭配大白菜、青江菜等富含膳食纖維的蔬菜，不僅能增加飽足感，還能讓整道菜更顯清爽。

2、紅豆年糕：紅豆雖然富含膳食纖維，但卻不屬於蛋白質，而是澱粉。搭配糯米製成紅豆年糕，就加劇了升糖指數，糖尿病患者應淺嚐即止，若真的要吃建議安排在蛋白質與蔬菜之後，且一次以半個手掌心的份量為限。

3、富貴雙方：看似單人份剛剛好，不過蜜汁火腿屬於加工製品，搭配上酥炸豆腐皮與麵包片，形成糖油混合物，快速推升血糖，高糖、高油，熱量相當高，吃一份相當於2.5份澱粉的熱量，因此建議最多吃一份，其他澱粉類食物則要謹慎選擇。

4、鮮蝦粉絲煲：蝦子雖然是低脂蛋白質，但粉絲大多以綠豆澱粉或馬鈴薯澱粉製成，屬於隱形精緻澱粉，在烹調過程中，容易吸收湯汁中的鈉與油脂後成為「控醣地雷」，粉絲煲中多數會有些豆腐，主要可以多選豆腐搭配1-2隻蝦，粉絲則建議一次吃半小碗就好。

5、烏蔘海鮮羹：海鮮營養豐富，但羹類等勾芡食物在腸胃中的消化吸收速度快，容易導致血糖劇烈波動，糖尿病患者宜減少攝取，可以的話盡量撈料不喝湯，以減少澱粉與鈉的攝取量。

粉絲 糖尿病 蛋白質

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