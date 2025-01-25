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10大影響力好書閱讀伴春節 挑戰紙本限定小說

中央社／ 台北25日電

三日不讀書面目可憎，春節不想出門，不如翻開書店精選去年10大影響力好書。從紙本書限定的「世界上最透明的故事」看到照顧失智症患者日常的「你忘了全世界，但我記得你」。

金石堂書店每年都會公布年度10大影響力好書，如人氣作家蔡康永強調的「書會消失，但影響力不會」，每段文字與想法有機會影響或讓他人獲得力量。書店將2024年得獎作分為「故事的力量」與「智慧的啟發」兩大主題，展現時代風貌與社會反思。

在「故事的力量」主題深度探索生命與情感，有去年書市爆紅、嚴禁暴雷的日本推理小說「世界上最透明的故事」，融合懸疑與人性描寫，是作者杉井光與編輯團隊為紙本書籍魅力致上的深情禮讚。

普立茲自傳文學獎得獎作「Stay True保持真誠」則是台裔美籍作家徐華，透過青春時代真實記錄、刻畫友情、成長與身分認同的交織，以及童年在台灣的美好。

「第六十七隻穿山甲」是活躍於社群的台灣作家陳思宏新作，以溫柔筆觸帶領讀者面對生命無常，在傷痛中尋得身心安放之處；暢銷書「巴別塔學院」作家匡靈秀透過驚悚諷刺新作「黃色臉孔」，大膽挑戰族群與文化挪用議題也別有一番趣味。

「智慧的啟發」主題共有6本推薦。「你忘了全世界，但我記得你」是前中研院語言學研究所長鄭秋豫寫給罹患失智症而失語伴侶的漫長情書與告別，感人記錄相處日常與「老人照顧老人」的掙扎與困境。

翻譯書「權力與進步」與「隱性潛能」則分別揭示AI時代如何兼顧社會平等的未來藍圖，與探索個人潛能與成長價值的極限可能性。

另外，還有網紅Podcaster敏迪以接地氣、易懂方式，解析國際新聞脈絡「不當世界的局外人」；歌手巴奈與作家徐璐攜手關注台灣原住民權益的「巴奈回家」，喚醒大眾對多元族群價值的重視。美國自然醫學博士陳俊旭也以「更新粒線體，根治慢性病」提供逆轉疾病的健康生活觀念。

失智症

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