春節連假首日湧現返鄉潮 省道易壅塞路段一次看

今天是春節連續假期首日，預估今天將陸續湧現返鄉車潮，公路局表示，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡至淡水、台61線鳳鼻至香山及中彰大橋、台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道及台88線鳳山至五甲路段等

公路局表示，昨天下午至晚間部分路段有車多或壅塞情形，包含台15線關渡大橋八里往淡水路段、台65線土城至國3路段、台74線霧峰至大里路段、台64線板橋至中和路段、台66線新屋至平鎮系統路段、台86線台南路段及台88線大寮至五甲系統路段等，其餘省道路段車流順暢。

公路局指出，已請客運業者於春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，此次連假推出國道客運6折優惠措施，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7011班次，疏運12萬9,988人，疏運人數較去年同期增加6.2%；東部國道客運路線共計行駛1649班次，疏運2萬8,833人，疏運人數較去年同期增加14.8%。