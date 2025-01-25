年前別再衝診所洗牙！牙醫苦勸「年後再約」…背後原因曝光

每到農曆春節前，診所往往都會迎來大量的人潮，擔心過年期間診所不營業，要看醫生不方便。對此，一名牙醫師建議，過年前其實不適合做任何治療，因為原本不會痛的牙齒，可能因此出狀況。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

牙醫師Hank在社群平台「Threads」表示，不少人在過年前，都趕著衝進診所洗牙，但他提醒「過年前的任何治療，都有可能讓你本來不痛的牙齒開始痛」，雖然是簡單的洗牙、補牙，有些人會比較敏感，如果出現任何不適，過年期間反而找不到診所治療，會更麻煩。

貼文一出後，多數網友都表示「本來想預約拔智齒⋯忙到現在都忘記預約，怕拔了過年難過，後來想說還是過年後再去好了」、「千萬不要破壞恐怖平衡」、「撇開牙齒可能不舒服，當然是吃爽吃滿再洗，過年期間堆積的牙結石一併處理多划算」、「前幾天洗牙，真的比以前痛…都是血」、「有一年剛好回診時間接近過年，結果沒用好吃東西都會酸，隔天又現場掛號等了一個多小時請其他牙醫處理」。

此外，留言區也出現不少牙醫師分享自身經驗，指出「真的，患者一年才想要大掃除自己的口腔，然後回去說會敏感」、「所以在過年前，病人只要不痛，都盡量不動」、「有的還不聽勸，事後再來抱怨，為什麼會這麼痛，也遇過怕在國外牙痛，要先做治療，要約連續療程才說，他明天就要出國了，看來是不知道搭飛機的艙壓會讓牙齒更爆痛」。