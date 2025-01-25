快訊

經典賽／兩大王牌參戰！日媒評中華隊啦啦隊女孩「最強陣容」

春節「四大天王」回來了！一票網友驚呼：終於知道它們的名字

娃娃機店遭竊！24歲警「擊斃通緝犯」挨告 YouTuber募款挺執法

聽新聞
0:00 / 0:00

春節提早放估車流分散 卓榮泰：國道初三、初四絕對是高峰

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前排左二）今前往高速公路局交控中心視察國道車況，勉勵值班人員。記者周湘芸／攝影
行政院長卓榮泰（前排左二）今前往高速公路局交控中心視察國道車況，勉勵值班人員。記者周湘芸／攝影

今天為春節連假首日，行政院長卓榮泰今前往高速公路局交控中心視察國道車況，他表示，今年春節提早2天放假，車流預估能較為分散，但初三初四仍絕對是高峰，提醒民眾不要超速、分心、酒駕、疲勞駕駛，務必保持行車距離，很多交通事故都是速度太快而分心。

卓榮泰今天上午前往高速公路局交控中心視察國道車況，並慰問及勉勵高公局及國道警察局值班員工。他說，過年期間家家戶戶喜氣洋洋，希望大家不要超速、分心、酒駕、疲勞駕駛，務必保持行車距離，因為所有交通事故很多是速度太快而分心。

卓榮泰也說，今年春節提早2天放假，車流預估能較為分散，但初三初四仍絕對是高峰，希望高公局在開工日前能輔助民眾做好因應措施。

此外，他說，去年端午節就不斷關心楊梅至竹北的壅塞如何改善，但交通硬體建設沒有這麼快速，因牽涉跟軍方土地協調，現在已經找到方法，預計2029至2031年完成。

交通部政務次長陳彥伯表示，昨天疏運大致順暢，此次疏運有三個重點，包括充分運用大數據及AI分析供需及時間，準確度已達9成以上；掌握運具事故風險；此次預判高鐵台中站在初三及初四會達34.3萬人次高峰，恐影響服務品質，已要求雙鐵及公路做跨域聯防。

高公局長趙興華說，今天連假首日上午8、9時國道已出現車流，預估春節前4天車流較為分散，但還是會有些尖峰，南向尖峰在初一至初三，以初二預估71百萬車公里最高，考量當天大部分車流是回娘家滿載，因此不做高乘載管制，北向最大量預估在初四76百萬車公里，國5北返初二起實施高乘載管制，西部路廊則於初三、初四實施。此外，今年連假匝道封閉時間比去年短，僅針對重點路段實施。

此外，趙興華也說，每年初四國道事故最多，去年達到159件，已請國道警察局加速事故排除，希望用路人小心駕駛。

行政院長卓榮泰（前排中）今前往高速公路局交控中心視察國道車況。記者周湘芸／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今前往高速公路局交控中心視察國道車況。記者周湘芸／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今前往高速公路局交控中心視察國道車況。記者周湘芸／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今前往高速公路局交控中心視察國道車況。記者周湘芸／攝影

交通事故 國道 春節

延伸閱讀

行政院又提覆議 許宇甄諷：聘手語翻譯員都沒如此積極

卓揆凍結地方補助款 南投縣長許淑華：行政院作法太幼稚

民眾黨：卓榮泰成為中華民國史上最愛覆議的行政院長

行政院將對選罷法提覆議 藍委：如甩朝野互信耳光

相關新聞

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦...

春節假期天氣冷暖變化劇烈 小年夜首波寒流下探8度低溫

明天起開始春節假期，中央氣象署氣象預報科長劉宇其表示，今年春節假期天氣冷暖變化幅度大，入冬以來首波寒流將在周日晚間南下，...

春節連假首日凌晨國道交通量為平日1.8倍 今上午7地雷路段曝

今天為春節連續假期首日，高速公路局表示，今天凌晨0至5時平均交通量為年平均平日1.8倍，今天上午預估重點壅塞路段為國1南...

日本旅遊行李箱壞了要怎麼丟？ 林氏璧分享3種解決方法

國人瘋日本旅遊，日前傳出大阪心齋橋店家前有二手行李箱寫「無料」、「Take free」，網友發現上頭有台灣旅客的託運資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。