春節提早放估車流分散 卓榮泰：國道初三、初四絕對是高峰

今天為春節連假首日，行政院長卓榮泰今前往高速公路局交控中心視察國道車況，他表示，今年春節提早2天放假，車流預估能較為分散，但初三初四仍絕對是高峰，提醒民眾不要超速、分心、酒駕、疲勞駕駛，務必保持行車距離，很多交通事故都是速度太快而分心。

卓榮泰今天上午前往高速公路局交控中心視察國道車況，並慰問及勉勵高公局及國道警察局值班員工。他說，過年期間家家戶戶喜氣洋洋，希望大家不要超速、分心、酒駕、疲勞駕駛，務必保持行車距離，因為所有交通事故很多是速度太快而分心。

卓榮泰也說，今年春節提早2天放假，車流預估能較為分散，但初三初四仍絕對是高峰，希望高公局在開工日前能輔助民眾做好因應措施。

此外，他說，去年端午節就不斷關心楊梅至竹北的壅塞如何改善，但交通硬體建設沒有這麼快速，因牽涉跟軍方土地協調，現在已經找到方法，預計2029至2031年完成。

交通部政務次長陳彥伯表示，昨天疏運大致順暢，此次疏運有三個重點，包括充分運用大數據及AI分析供需及時間，準確度已達9成以上；掌握運具事故風險；此次預判高鐵台中站在初三及初四會達34.3萬人次高峰，恐影響服務品質，已要求雙鐵及公路做跨域聯防。

高公局長趙興華說，今天連假首日上午8、9時國道已出現車流，預估春節前4天車流較為分散，但還是會有些尖峰，南向尖峰在初一至初三，以初二預估71百萬車公里最高，考量當天大部分車流是回娘家滿載，因此不做高乘載管制，北向最大量預估在初四76百萬車公里，國5北返初二起實施高乘載管制，西部路廊則於初三、初四實施。此外，今年連假匝道封閉時間比去年短，僅針對重點路段實施。