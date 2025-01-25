今北東濕涼 明天由北到南感受寒流威力 高山可望降雪

今天是春節連假的第一天，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，寒流所對應的大陸高壓中心還在新疆、蒙古一帶東移，冷空氣尚未直接影響台灣。

李至晟表示，目前環境的東北季風略為增強，迎風面的北部、東半部地區轉為陰天為主，並有零星的降雨。今天清晨因為雲量增多比較不利輻射冷卻，平地最低溫發生在西北部的苗栗三灣，只有10度低溫。而中南部地區受到地形阻擋，天氣大致穩定，並有局部濃霧發生。

天氣部分，李至晟表示，預測白天北部、東半部還是維持類似的陰天偶有短暫雨天氣，不至於有強降雨發生。中南部在陽光照射後，霧氣可望消散，轉為多雲到晴天氣，不過穩定的天氣將不利地表的大氣汙染物擴散，愈往南走，空氣品質愈不理想，細懸浮微粒可能會達到橘燈或紅燈，今天有出門計畫的南部民眾建議準備口罩。

至於入冬第一波寒流即將影響春節天氣，李至晟表示，最新的預報變化不大，明天由北到南感受到寒流的威力，預計北部大約在中午過後氣溫就會顯著下滑，降雨也將進一步擴張到苗栗以北，同時伴隨著風速增強，體感溫度會更低。

中南部地區明天白天感受還不大，他說，沿海地區會感受到風速增強，晚上才會感受到氣溫相比近期更低。這樣的降溫趨勢會持續到下周一小年夜，同時水氣也會減少。

李至晟表示，預計小年夜晚間到下周二除夕清晨，寒流南下幅度最大，配合輻射冷卻，整個北部以及各地郊區都可能出現10度以下低溫。除夕當天因為天氣晴朗，白天氣溫將顯著回升，預測北部15度左右，中南部地區17至20度，但寒流影響還沒結束，除夕夜當晚還是會有局部10度以下低溫。

下周三初一後寒流的強度將持續減弱，李至晟表示，環境仍然偏乾，各地會維持晴朗而日夜溫差大的天氣型態一段時間，算是相當適合走春的天氣。較長期的預測已看到收假的周末可能有東北季風增強，但水氣量和冷空氣都比較一般，以迎風面濕涼有雨，中南部晴朗穩定的機會較高。

高山的雪況部分，李至晟表示，這波寒流因為氣溫夠低加上水氣配合，預測明天起在北部2000公尺以上、中南部3000公尺以上高山就有機會看到雪、霰之類的固態降水，地表則有霧淞或霜等的結冰現象。下周一轉乾後降雪雖然停止，但氣溫還沒完全回升，可能還有積雪可以欣賞。但因為適逢春節，加上路面結冰，山區可能有交通管制，要多留意最新的路況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。