日本旅遊行李箱壞了要怎麼丟？ 林氏璧分享3種解決方法

國人瘋日本旅遊，日前傳出大阪心齋橋店家前有二手行李箱寫「無料」、「Take free」，網友發現上頭有台灣旅客的託運資訊，懷疑是國人亂丟，後來證實是一場烏龍。不過，到日本旅遊時想丟掉舊的大行李箱，該怎麼處理？日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專分享解決辦法，他並提醒，切勿隨便丟棄。

PTT日旅版有網友日前發表「心齋橋行李箱丟棄文」，他在心齋橋一家店前面看到二手行李箱貼紙條寫「無料」、「Take free」，讓人免費供索取，一度以為是國人隨意遺棄不要的行李箱。後來當事人澄清，是委託行李箱店代為處理，沒想到店家會放在門口讓人免費索取。

如果赴日旅遊，行李箱毀損要怎麼處理？林氏璧表示，根據日本規定，任何單邊超過30公分的物品都屬於「大型垃圾」，包括行李箱在內，丟棄時必須打電話或線上預約回收大型垃圾的時間，並且會產生費用。

林氏璧提出有幾種解決方式，第一，日本有3個國際機場回收二手行李箱，包括關西機場有「行李箱回收再利用服務」，在第一航廈2樓櫃台，24小時受理，旅客出示機票和護照，並在所有權放棄書上簽字，關西機場就會免費回收行李箱。

此外，林氏璧說，成田機場也有「行李箱回收再利用服務」，在第一航廈地下一樓的「Riat!」可協助處理，出示機票及護照，需付費1100元日圓，開放時間為上午8時至晚上6時，該處也可以修理行李箱。中部國際機場在第1航廈3樓的服務中心，需付費1200元日圓，開放時間為上午6時40分至晚上10時，該處也可以修理行李箱。

林氏璧說，方法二是委託入住的飯店處理，可能會酌收1000至3000元日圓的處理手續費。第三是購買新行李箱時，委託該店家幫忙處理舊的行李箱。

其他網友分享，「之前在新宿行李箱壞了，飯店願意幫忙免費回收處理，想付錢他們還不收」、「我在東京飯店上班，我們飯店只收400日幣回收大型垃圾，想拜託大家不要擅自就丟在房間裡面，會造成飯店的困擾，記得要問櫃檯人員怎麼回收」、「我們的娃娃車輪子壞了，問櫃台是否可幫忙丟棄，是免費幫忙丟的喔」、「我們直接問飯店，付費幫忙丟」。