快訊

經典賽／兩大王牌參戰！日媒評中華隊啦啦隊女孩「最強陣容」

春節「四大天王」回來了！一票網友驚呼：終於知道它們的名字

娃娃機店遭竊！24歲警「擊斃通緝犯」挨告 YouTuber募款挺執法

日本旅遊行李箱壞了要怎麼丟？ 林氏璧分享3種解決方法

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
行李箱示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
行李箱示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

國人瘋日本旅遊，日前傳出大阪心齋橋店家前有二手行李箱寫「無料」、「Take free」，網友發現上頭有台灣旅客的託運資訊，懷疑是國人亂丟，後來證實是一場烏龍。不過，到日本旅遊時想丟掉舊的大行李箱，該怎麼處理？日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專分享解決辦法，他並提醒，切勿隨便丟棄。

PTT日旅版有網友日前發表「心齋橋行李箱丟棄文」，他在心齋橋一家店前面看到二手行李箱貼紙條寫「無料」、「Take free」，讓人免費供索取，一度以為是國人隨意遺棄不要的行李箱。後來當事人澄清，是委託行李箱店代為處理，沒想到店家會放在門口讓人免費索取。

如果赴日旅遊，行李箱毀損要怎麼處理？林氏璧表示，根據日本規定，任何單邊超過30公分的物品都屬於「大型垃圾」，包括行李箱在內，丟棄時必須打電話或線上預約回收大型垃圾的時間，並且會產生費用。

林氏璧提出有幾種解決方式，第一，日本有3個國際機場回收二手行李箱，包括關西機場有「行李箱回收再利用服務」，在第一航廈2樓櫃台，24小時受理，旅客出示機票和護照，並在所有權放棄書上簽字，關西機場就會免費回收行李箱。

此外，林氏璧說，成田機場也有「行李箱回收再利用服務」，在第一航廈地下一樓的「Riat!」可協助處理，出示機票及護照，需付費1100元日圓，開放時間為上午8時至晚上6時，該處也可以修理行李箱。中部國際機場在第1航廈3樓的服務中心，需付費1200元日圓，開放時間為上午6時40分至晚上10時，該處也可以修理行李箱。

林氏璧說，方法二是委託入住的飯店處理，可能會酌收1000至3000元日圓的處理手續費。第三是購買新行李箱時，委託該店家幫忙處理舊的行李箱。

其他網友分享，「之前在新宿行李箱壞了，飯店願意幫忙免費回收處理，想付錢他們還不收」、「我在東京飯店上班，我們飯店只收400日幣回收大型垃圾，想拜託大家不要擅自就丟在房間裡面，會造成飯店的困擾，記得要問櫃檯人員怎麼回收」、「我們的娃娃車輪子壞了，問櫃台是否可幫忙丟棄，是免費幫忙丟的喔」、「我們直接問飯店，付費幫忙丟」。

行李箱 關西機場 飯店

延伸閱讀

深圳日本男童遇刺兇手判死刑 判決指「為博關注買刀殺童」

彭文正滯美遭通緝想換護照遭拒 打行政訴訟敗訴確定

連個資都不清！台人在大阪「亂丟棄行李箱」 鄉民痛批：沒常識

下飛機被緝毒犬猛聞行李！他腦袋空白開箱受檢 下秒領犬員尷尬狂怨狗狗

相關新聞

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦...

春節假期天氣冷暖變化劇烈 小年夜首波寒流下探8度低溫

明天起開始春節假期，中央氣象署氣象預報科長劉宇其表示，今年春節假期天氣冷暖變化幅度大，入冬以來首波寒流將在周日晚間南下，...

春節連假首日凌晨國道交通量為平日1.8倍 今上午7地雷路段曝

今天為春節連續假期首日，高速公路局表示，今天凌晨0至5時平均交通量為年平均平日1.8倍，今天上午預估重點壅塞路段為國1南...

日本旅遊行李箱壞了要怎麼丟？ 林氏璧分享3種解決方法

國人瘋日本旅遊，日前傳出大阪心齋橋店家前有二手行李箱寫「無料」、「Take free」，網友發現上頭有台灣旅客的託運資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。