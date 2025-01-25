2024年度重大氣候事件回顧 這3個侵台颱你一定有印象

回顧2024年度重大氣候事件，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專今天表示，全年第一暖，百年6站平均氣溫為歷史排名第1名高溫。前中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，去年，第一高溫年。

氣象署表示，去年春季（2至4月）氣溫偏暖，4月極端偏暖，11個平地站4月平均氣溫創同期歷史最高溫。梅雨季（5至6月）雨量偏少，11個平地站梅雨季平均雨量為歷年來同期第3少。

夏季（7至8月）凱米颱風與西南季風造成各地有強降雨發生，宜花地區及中南部雨勢尤其顯著。氣象署表示，秋季（9至11月）氣溫極端偏暖，與量偏多，11個平地站秋季平均氣溫為歷年來同期次高溫，與量約為氣候值的1.8倍。

去年西北太平洋15個颱風生成，為1958年以來第3多。氣象署表示，去年有3個侵台颱風，包括凱米、山陀兒、康芮颱風，為2008年以後，再次同年有3個中度以上颱風登陸台灣。其中，凱米颱風繼2016年尼伯特颱風後再次登陸台灣的強烈颱風。