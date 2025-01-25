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限用一次性旅宿用品上路 嘉市業者作法創意多元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
限用一次性旅宿用品新制上路，嘉市旅宿業者作法創意多元。圖／嘉市環保局提供
限用一次性旅宿用品新制上路，嘉市旅宿業者作法創意多元。圖／嘉市環保局提供

春節旅遊旺季，環境部公告旅宿業限用一次性旅宿用品新規定元旦上路近1個月，嘉義市有旅宿業收費惹議，環保局展開查核發現少數業者不符規定，但也發現部分業者配合規定創意巧思，精心設計收費備品，提高旅客收藏與重複使用意願，另有業者將備品收入捐做公益關懷弱勢。

環保局說，鄰近後湖工業區1家取得「綠色永續」認證飯店，免費提供一般備品供旅客索取，在櫃檯販售以永續概念開發設計，可循環使用備品收納袋，讓旅客用完旅行組後，可裝環保筷等私人物品，兒童備品收納袋設計成小背包樣式，可裝入圖書玩具，導引民眾重複使用備品收納袋，做到循環永續。

也有飯店一次性備品收費百元，收入捐助公益，響應環保兼做公益；多數飯店櫃檯提供免費備品給旅客索取；有老街區民宿將備品結合二手品放置休息空間，成立誠實商店讓旅客自行投幣，所得款項捐助公益團體，舊物再利用回饋。還有飯店備品拆開販售，讓旅客購買需要的品項避免不必要浪費，將收益捐給公益團體，實行邊旅行邊做公益。

環保局說，限用一次性旅宿用品規定，是環境部資源循環署公告的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業不得在大廳及房間等營業場所，陳列牙刷、牙膏、梳子、刮鬍刀及浴帽等個人衛生用品，供消費者自由取用，沐浴乳、洗髮精及乳業等液態盥洗及保養用品不得盛裝小於180毫升容器。

局長李佳禾表示，旅宿用品並非完全禁用，希望觀光娛樂消費，兼顧環保永續，減少一次性用品使用。提醒民眾出門旅遊別忘攜帶個人衛生用品，響應「自己帶最環保」，落實減塑消廢綠生活，達到觀光及環保兼具的綠色旅遊。

限用一次性旅宿用品新制上路，嘉市旅宿業者作法創意多元。圖／嘉市環保局提供
限用一次性旅宿用品新制上路，嘉市旅宿業者作法創意多元。圖／嘉市環保局提供

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