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春節連假首日凌晨國道交通量為平日1.8倍 今上午7地雷路段曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高公局預期今天壅塞路段。圖／高公局提供
高公局預期今天壅塞路段。圖／高公局提供

今天為春節連續假期首日，高速公路局表示，今天凌晨0至5時平均交通量為年平均平日1.8倍，今天上午預估重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等。

高公局指出，昨天國道全日交通量為104.6百萬車公里，為年平均平日1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日1.2倍，昨下午1時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山南向、林口至五股北向，於晚間6時後全線路況恢復正常。

高公局表示，今天凌晨0至5時平均交通量為7.1百萬車公里，為年平均平日1.8倍；預估今日交通量為106百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為12.5百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、匝道儀控。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人下午時段出發。

國道 彰化 春節交通 高公局

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