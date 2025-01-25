北海岸走春恐爆車潮避易塞路段 替代道路及交管看這裡

春節連假今天開始，長達9天連假，北海岸熱門走春景點有北海岸石門洞、野柳風景區、金包里老街等，及知名廟宇金山慈護宮、金山財神廟、野柳保安宮、法鼓山等，預估都有大量遊客及車潮，為易塞路段。警方今天起至2月2日，針對易壅塞路段交通疏導管制，並提替代道路，避開主線道車流。

金山警分局提出四處替代道路路線及相關交通管制措施如下：第一、 如欲前往野柳風景區，遊覽車、自小客車可由台2線玉田路口（翡翠灣）左轉行駛玉田路前往地質公園及海洋世界，返程已可沿原路線返回；如行經龜吼漁港欲返回台2線時，可於石角路與海角路口左轉，接海景路回到台2線。

第二、 如欲前往法鼓山、石門地區的民眾，行駛台2線時可於下社路口右轉，行經民生路、磺港路並轉磺清大橋接回台2線往石門方向行駛，即可避開金山市區車流。

第三、 金山老街1月29日至2月2日期間，每日上午10時至晚間6時機動管制封閉金山區民生路、媽祖街，上午12時至晚間8時機動管制車輛由中興路往台2線（公車、機車除外）；車輛請繞行磺清路或中正路轉往台2線前往基隆。

第四、預估1月29日、2月1日、2日往金山財神廟參拜車潮最多，警方將協同廟方志工人員彈性實施「總量管制措施」，於財神廟周邊停車滿場時，在台2線與員潭路口及龜子山路口管制上山車流，後續解除管制後再開放通行。

上山往財神廟路線請配合從萬里區台2線與員潭路口（財神童子雕像前）左轉上山，由金山區台2線與龜子山路口下山，以避免在山區會車不易，而造成交通壅塞。請民眾金山區台2線與龜子山路口下山時，遵從交通管制人員指引離開。