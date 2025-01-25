春節連假首日清晨桃機寸步難行 網友：台灣春運是出國

春節連假今天開始，桃機公司預估今明兩天為春節出入境高峰。PTT有網友今天清晨抵達桃園機場一航廈，發現已經人山人海，「等的是8點半的飛機，一航廈現在寸步難行」。其他網友表示，「中國春運是返鄉，台灣春運是出國」、「機場上班的表示已經這樣很久了」、「窮人出國，有錢人國旅」。

PTT八卦版有網友發問「你有見過清晨6點的桃園機場嗎？」，只見照片中的一航廈大廳擠滿準備出境的旅客，不只是航空公司各櫃台前塞爆，人潮滿溢到通道，多股要報到的排隊人龍蔓延到航廈各出入口。他表示，他清晨5時許到機場，等8時許的飛機，但剛進一航廈就寸步難行。他要搭商務艙，「居然還要排隊近1小時才能check in，難道全台灣一半的人都安排今天出國？看來過年後還是努力賺錢，改挑戰不附牙刷的國旅吧」。

其他網友表示，「上禮拜就這樣了」、「非常正常，5點就很多人了」、「這跟12月初的人潮比起來也沒差太多」、「放寒假了正常吧」、「台灣春運」、「今天出發的，就是拚4天3夜除夕回國的」、「笑死，台灣人平常沒假嗎」、「沒錢只能出國了，以後有錢再挑戰國旅」、「誰說台灣經濟不好」、「窮人才會工作到最後一刻才在機場擠出國」、「反觀國道沒半個人」。有網友說，「商務艙都有優先通道」，原PO表示，「應該是同時到的旅客太多了，不同目的地的商務艙旅客也都擠在同一個櫃檯辦手續」。

機場公司董事長楊偉甫昨天表示，春節假期出入境可能超過15萬人次，為疫情後春節的最高峰。一航廈的尖峰時段是在上午6時到下午2時；二航廈則有3個時段，上午6時到9時，下午2時到5時，以及晚上11時。桃機公司建議旅客提早3小時到機場，盡快報到。