濃霧擾南部6縣市、能見度不足200公尺 東北季風影響北東溼答答

今天清晨至上午中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，雲林至屏東已出現能見度不足200公尺的現象，濃霧特報影響區域包括雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

今天至明天白天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，明晚起寒流南下，各地氣溫下降；今天東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明天基隆北海岸、東北部地區及北部山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。