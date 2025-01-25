雲林至高雄清晨濃霧 明晚起寒流南下 初五再一波冷氣團

今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，雲林至高雄已出現能見度不足200公尺的現象。

今天是春節假期首日，氣象署表示，東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，夜晚清晨各地低溫普遍是14至18度，白天高溫在北部及東半部地區約20至23度，中南部25至26度；澎湖整天17到19度，金門14到20度，馬祖12到15度；天氣方面，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天白天東北季風影響，帶來的水氣明顯增多，基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲。

明晚起寒流南下，各地氣溫下降。下周一小年夜至下周三大年初一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下周三白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；下周一仍有些水氣影響，上半天北部、宜蘭地區及中南部山區仍有局部短暫雨，下半天起轉為多雲，花東地區仍有零星降雨；下周二、下周三環境明顯轉乾，各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

下周一至下周三北部及東北部8至17度、中部9至20度、南部12至22度、花東12至19度，離島部分，澎湖12至16度、金門7至17度、馬祖6至12度。

下周四初二、下周五初三輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。北部及東北部10至22度、中部11至24度、南部13至24度、花東14至21度，離島部分，澎湖14至18度、金門11至18度、馬祖9至16度。

下周六初四鋒面通過，天氣轉不穩定，2月2日初五大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；2月3日初六大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；當天氣回暖或鋒面接近時，西半部地區及離島須注意局部低雲或霧影響能見度；後期冷空氣、鋒面影響時間及程度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

至於高山降雪機率，氣象署表示，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。明天晚上至下周一海拔3000公尺以上高山及北部、宜蘭1500到2000公尺左右或以上高山有局部降雪的機率。