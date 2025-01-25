快訊

期待！M4 MacBook Air今年登場曝4大亮點 續航、記憶體更強大

今北東轉雨！吳德榮：寒流小年夜到、除夕至初二探5度以下低溫

不斷更新／春節連假首日返鄉車潮 國道避開9大地雷路段

雲林至高雄清晨濃霧 明晚起寒流南下 初五再一波冷氣團

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
明晚起寒流南下，各地氣溫下降。下周一小年夜至下周三大年初一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，2月2日初五再有大陸冷氣團南下。本報資料照片
明晚起寒流南下，各地氣溫下降。下周一小年夜至下周三大年初一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，2月2日初五再有大陸冷氣團南下。本報資料照片

今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，雲林至高雄已出現能見度不足200公尺的現象。

今天是春節假期首日，氣象署表示，東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，夜晚清晨各地低溫普遍是14至18度，白天高溫在北部及東半部地區約20至23度，中南部25至26度；澎湖整天17到19度，金門14到20度，馬祖12到15度；天氣方面，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天白天東北季風影響，帶來的水氣明顯增多，基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲。

明晚起寒流南下，各地氣溫下降。下周一小年夜至下周三大年初一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下周三白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；下周一仍有些水氣影響，上半天北部、宜蘭地區及中南部山區仍有局部短暫雨，下半天起轉為多雲，花東地區仍有零星降雨；下周二、下周三環境明顯轉乾，各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

下周一至下周三北部及東北部8至17度、中部9至20度、南部12至22度、花東12至19度，離島部分，澎湖12至16度、金門7至17度、馬祖6至12度。

下周四初二、下周五初三輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。北部及東北部10至22度、中部11至24度、南部13至24度、花東14至21度，離島部分，澎湖14至18度、金門11至18度、馬祖9至16度。

下周六初四鋒面通過，天氣轉不穩定，2月2日初五大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；2月3日初六大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；當天氣回暖或鋒面接近時，西半部地區及離島須注意局部低雲或霧影響能見度；後期冷空氣、鋒面影響時間及程度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

至於高山降雪機率，氣象署表示，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。明天晚上至下周一海拔3000公尺以上高山及北部、宜蘭1500到2000公尺左右或以上高山有局部降雪的機率。

金門 馬祖

延伸閱讀

北東轉雨 吳德榮：小年夜寒流到、除夕至初二探5度以下低溫

上午6時1分台南楠西規模5.1淺層地震 3縣市最大震度4級

小年夜至初一寒流壟罩 太平山這天有機會飄雪

首波寒流強襲小年夜 北東雨、高山降雪 午後轉乾冷5度低溫

相關新聞

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦...

春節假期天氣冷暖變化劇烈 小年夜首波寒流下探8度低溫

明天起開始春節假期，中央氣象署氣象預報科長劉宇其表示，今年春節假期天氣冷暖變化幅度大，入冬以來首波寒流將在周日晚間南下，...

過年前高麗菜、青花菜價跌 豬肉漲價...口袋要更深

去年底風災多高麗菜1顆逾百元，隨著產量大增，過年前高麗菜價格下跌，每顆50元，冬季大宗蔬菜青花菜也下跌，每顆20至25元...

不斷更新／春節連假首日返鄉車潮 國道避開9大地雷路段

今天為春節連續假期首日、小年夜前2天，目前國道各路段車流順暢，高速公路局預估今天國道交通量為106百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.2倍，其中，南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。