北東轉雨 吳德榮：小年夜寒流到、除夕至初二探5度以下低溫

今天開始春節連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天東北風增強，迎風面水氣逐漸增多，北部、東半部轉有局部短暫雨、機率逐日提高，天氣偏涼；中南部多雲時晴，白天微熱早晚涼，清晨易有局部濃霧、影響能見度。今天北部14至22度、中部14至26度、南部15至28度、東部15至25度。

吳德榮說，明晚「強冷空氣」直衝南下，氣溫驟降。下周一小年夜入冬以來首波寒流南下，氣溫續降，由溼轉乾、愈晚愈冷，平地降至10度以下的範圍、當晚已擴及中部；2000公尺以上如太平山、合歡山等高山，下周一上半天有飄雪機率。

下周二除夕晨至下周四大年初二晨寒流籠罩，吳德榮說，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間強輻射冷卻效應，氣溫劇降，入夜10度以下的範圍擴大，平地最低氣溫可降至5度以下。白天、夜間的氣溫變化很大，應注意穿著調整。初二白天至下周五初三各地晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，天氣回暖，日夜溫差大。

吳德榮表示，大約在下周六初四有鋒面通過、天氣轉變。強冷空氣逐日南下，2月2日初五開始下降。但不同模式間對於鋒面帶來的降雨狀況、鋒面後強冷空氣南下的時序，都存在不小的差異；且持續調整中，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。