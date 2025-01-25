入冬首波寒流將強襲全台 1張圖查清楚春節連假天氣變化

今天為春節連續假期首日，中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，雲林至高雄已出現能見度不足200公尺的現象。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天東北季風影響，緊接著明晚入冬第一波寒流逐漸南下，寒流影響期間適逢春節，南來北往或是出遊走春時務必都要注意氣溫變化，做好禦寒措施，使用電暖器設備也要注意用電安全。

天氣風險公司表示，台灣附近持續受東北季風影響，今明兩天北部、東半部天氣仍比較陰沉，而且水氣稍增多有短暫雨機會，迎風面的降雨會比較明顯、陰雨時間較長。中南部: 平地大致是晴到多雲天氣，山區附近也會有偏多的雲量及短暫雨。氣溫方面，有稍微降低的機會，但在北部地區才有比較明顯降溫的感受，預估在未來這幾天逐日都會稍降1至2度左右，明天在北部濕冷的感受就會比較明顯，中南部依然是日夜溫差大的型態。

明天晚間起寒流就會逐漸南下，天氣風險公司表示，由於冷空氣南下時間剛好在晚間、且速度快，預估下周一晨間的氣溫就會相當寒冷，北部、東北部普遍都在10度左右，配合陰雨天氣，白天高溫也僅有12度、濕冷的感受會非常明顯。中部晨間低溫也只有大約12度、白天高溫14至16度，南部及花東相對比較溫暖一些，白天還在15至20度。

天氣風險公司表示，下周一小年夜晚間至下周二除夕水氣就會減少，冷空氣仍持續偏強，因此會轉為乾冷型態，要注意夜間的輻射冷卻降溫，預估台南以北、東北部地區都有10度以下的極端低溫發生機會，高屏地區、花東低溫也僅有12度左右，郊區或近山區也可能會出現更低溫。幸好轉乾冷以後低溫時間會比較侷限在早晚時段，預估下周二白天會回溫一些，雖然北部高溫仍然僅有14至15度，但戶外有陽光時感受會比較溫暖。

下周三大年初一至下周五大年初三都是維持類似的偏乾穩定環境，天氣風險公司表示，冷空氣則會逐漸減弱，但由於雲量偏少，夜間仍有明顯的輻射冷卻降溫，因此早晚依然寒冷，白天則會舒適許多，日夜溫差相當大。

2月1日初四至2日初五準備收假期間，天氣風險公司表示，預報會有鋒面系統通過台灣附近，後續東北季風增強，北部、東半部可能會有較大的天氣變化、再度轉陰雨型態。

天氣風險公司表示，由於預報時間還有點久遠，確切的影響時間、程度，或是其他地區會不會也受影響仍有較大的不確定性，另外也要提醒這波東北季風也有機會帶來冷空氣南下，降溫幅度如何也需要在未來幾天追蹤觀察才能確定，連假期間還是要持續留意最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。