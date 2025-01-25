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入冬首波寒流將強襲全台 1張圖查清楚春節連假天氣變化

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不斷更新／春節連假首日返鄉車潮 國道避開9大地雷路段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
春節連續假期首日，高公局預判重點壅塞路段，提供用路人參考。 聯合報資料照片
春節連續假期首日，高公局預判重點壅塞路段，提供用路人參考。 聯合報資料照片

（5:30更新）

今天為春節連續假期首日、小年夜前2天，目前國道各路段車流順暢，高速公路局預估今天國道交通量為106百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.2倍，其中，南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，建議南向用路人下午時段出發。

另高公局提醒，今天東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道，以維行車安全。

春節國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供
春節國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供
春節國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供
春節國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供

國道 彰化 春節交通 高公局

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