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基隆知名餐酒館疑食物中毒增至34人 春節停業自主改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆知名餐酒館疑食物中毒增至34人，停業春節自主改善。記者游明煌／翻攝
基隆知名餐酒館疑食物中毒增至34人，停業春節自主改善。記者游明煌／翻攝

基隆市某餐酒館餐廳日前發生疑似食物中毒案，多位民眾用餐後出現嘔吐、腸胃不適，衛生局表示，到昨天中午止，累計相關通報有症狀者計11組、共34人，衛生局請業者停業，並配合調查待釐清，複查通過才能營業。

衛生局1月20日接獲民眾反映，18日至某餐酒館餐廳用餐，用餐後出現嘔吐等腸胃不適，昨天再新增12人。

經調查，34人中有33人為18日中餐、晚餐時段至該餐廳用餐，有1人為20日晚餐時段至該餐廳用餐，已再採檢送驗，調查釐清關聯性。

通報案件多為嘔吐、腹瀉，其中症狀明顯有就醫者25人，所有就醫者皆於診所或醫院急診處置後改善返家，無住院者。1月20日稽查後，已請業者暫停作業，後續因仍陸續有多位民眾自主通報，22日命業者須待事件完成調查，且複查合格，衛生局同意後方可恢復作業。

業者表示，目前配合調查釐清及停業，並將利用春節期間自主檢視改善完備後，春節後才再申請複查。衛生局說，春節期間，民眾如有與本案件相關通報，請洽專線（02）2427-6154。

基隆知名餐酒館疑食物中毒增至34人，停業春節自主改善。記者游明煌／翻攝
基隆知名餐酒館疑食物中毒增至34人，停業春節自主改善。記者游明煌／翻攝

春節 衛生局 食物中毒 餐廳

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