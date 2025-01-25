愛肝達人站／孟子曰：予豈好「便」哉？其義到底為何？

孟子的話：「予豈好『便』哉？予不得已也！」108課綱之前的國人，大都耳熟能詳。

這是古代先聖先賢的話，用現代醫學詮釋也另有極大的意義。

據說，孟子得了腸躁症，吃完東西就想便便，因此，才會有「吾豈好『便』哉！吾不得已也！」之嘆！

正常人每天排一次大號，通常是規則的，大便是成形的，而且不管是白種人或黃種人，或黑人大便都是會是黃色的。

有些人一吃完東西就想上大號，這是胃與大腸的神經反射異常所致，做胃鏡大腸鏡通常都是正常的。

此外，吃壞東西也會拉肚子，這是一般人都有的經驗，但通常一、兩天或幾天就會自己好，或大便習慣改變，持續二、三星期都沒改善，就要小心了。

最可怕的是大腸長了東西，例如大腸癌，表面糜爛了，就會刺激大腸的神經，引起便便次數增加或不規則，甚至引起便血。此外，如果腫瘤太大了，大便不容易通過就會引起便祕。

總而言之，大便習慣的改變是一個健康警訊，最怕的是長了大腸癌，而台灣是近十多年來大腸癌發生率增加最多的國家。

大腸癌的原因不明，可能與近幾十年來國人肉食習慣增加有關係。飲食內容改變，當然也會讓大便習慣改變，或者年紀大了大腸神經遲鈍，便祕也是常有的事。此外，巴金森氏症的病友也會因神經控制紊亂了或肛門括約肌失調了，也會常有便祕的現象。

如何知道自己是否長了大腸癌，最簡便的方法就是做大便潛血反應，但檢查正常也不表示大腸沒長東西，也可以抽血驗大腸癌指數（C E A）但正常也不代表沒有大腸癌，升高也不一定是大腸癌，最正確的檢查就是大腸鏡檢查。目前可以在麻醉之下，無痛做完大腸鏡檢查，一覺醒來大腸鏡、胃鏡都已做完是最正確的方法。

如果大腸鏡檢查，發現有瘜肉，那至少每兩、三年就要做一次大腸鏡檢查，因為瘜肉放久了很容易惡化為大腸癌。

「予豈好『便』哉」，在熟讀古文之際，思考他們在醫學上的意義，也是對健康的一個保障。