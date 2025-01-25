聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／婆媳攜手煮年菜 歡笑和睦過佳節

聯合報／ 文／林麗卿（中市北屯）
婆家的年夜飯因此既保留傳統風味，又增添了現代感。圖／讀者提供
婆家的年夜飯因此既保留傳統風味，又增添了現代感。圖／讀者提供

中午打電話給婆婆，除了問候和閒話家常外，也討論著農曆春節圍爐一事，婆婆年紀大了，要忙拜拜又要張羅圍爐菜，體力實在難以應付。

近年小叔體諒妯娌們的辛勞，兩桌圍爐由他負責一桌外訂菜，另一桌由我、大嫂以及婆婆三人各自準備三、四道菜，三人的廚藝各有特色，家人也能品嘗到不同料理。婆家的年夜飯因此既保留傳統風味，又增添了現代感。

常聽聞許多家庭為了年夜飯而吵翻天，很慶幸我有一位好婆婆。小嬸和我都是上班族，平日忙於工作，逢年過節當然想要好好休息，料理上能簡單就不多費時；料理高手的大嫂去年罹癌，現在也不太會動庖廚，大家都希望省事方便就好。婆婆有種菜，現在的人大魚大肉吃膩了，也有礙健康，反而大家都愛吃自家種的蔬菜，青菜多炒幾盤最上道。

婆媳攜手的力量，不僅能讓家庭在新年期間更和睦，也為來年的幸福生活奠定了基礎。另外，先生可以居中協調雙方意見，化解潛在的矛盾；孩子們的歡笑和陪伴，能為家中增添歡樂氣氛。

相信無論是婆婆還是媳婦，彼此都是以善意和包容為出發點，用心經營家庭關係。當家庭的每一位成員都感受到溫暖與關愛，新年將成為真正的團圓佳節。

今年讓我們一起用愛與理解，攜手迎接一個和諧快樂的新年。

婆婆 料理

延伸閱讀

澎湃年菜來囉！嘉市府攜手九華山地藏庵 發送弱勢民眾開運年菜

嘉市捐贈開運年菜活動 溫暖420戶弱勢家庭與獨老

年節9天雲林雞豬蔬菜供應正常 價格平穩

除夕圍爐輕鬆上菜！ 2002年超商「年菜外賣」引領過年新風潮

相關新聞

幸運兒是誰？大樂透頭獎4.32億一人獨得 獎落這縣市

大樂透春節加碼第1天，傳來好消息，頭獎連槓14次的大樂透，頭獎獎金累計到4.32億元，幸運中獎人24日晚間出爐，在台中市...

小年夜寒流襲台 除夕清晨最冷

春節連假寒流發威，全台恐冷颼颼。中央氣象署表示，明天晚間起，寒流南下，並逐漸轉乾，最冷時段為除夕清晨，恐下探八至十度，預...

春節連假蘇花估20萬輛次 南下北上最大車潮初一、初五分別出現

春節9天連假明起展開，公路局預估蘇花路廊雙向交通總量超過20萬車次，初一將出現南下最大車潮，全日逾1萬8000輛次，北上...

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。