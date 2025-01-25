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健康你我他／婆媳攜手煮年菜 歡笑和睦過佳節
中午打電話給婆婆，除了問候和閒話家常外，也討論著農曆春節圍爐一事，婆婆年紀大了，要忙拜拜又要張羅圍爐菜，體力實在難以應付。
近年小叔體諒妯娌們的辛勞，兩桌圍爐由他負責一桌外訂菜，另一桌由我、大嫂以及婆婆三人各自準備三、四道菜，三人的廚藝各有特色，家人也能品嘗到不同料理。婆家的年夜飯因此既保留傳統風味，又增添了現代感。
常聽聞許多家庭為了年夜飯而吵翻天，很慶幸我有一位好婆婆。小嬸和我都是上班族，平日忙於工作，逢年過節當然想要好好休息，料理上能簡單就不多費時；料理高手的大嫂去年罹癌，現在也不太會動庖廚，大家都希望省事方便就好。婆婆有種菜，現在的人大魚大肉吃膩了，也有礙健康，反而大家都愛吃自家種的蔬菜，青菜多炒幾盤最上道。
婆媳攜手的力量，不僅能讓家庭在新年期間更和睦，也為來年的幸福生活奠定了基礎。另外，先生可以居中協調雙方意見，化解潛在的矛盾；孩子們的歡笑和陪伴，能為家中增添歡樂氣氛。
相信無論是婆婆還是媳婦，彼此都是以善意和包容為出發點，用心經營家庭關係。當家庭的每一位成員都感受到溫暖與關愛，新年將成為真正的團圓佳節。
今年讓我們一起用愛與理解，攜手迎接一個和諧快樂的新年。
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