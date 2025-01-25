聽新聞
0:00 / 0:00

科普好健康／高齡跌倒死亡率上升之謎

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
圖／123RF
圖／123RF

全球高齡人口愈來愈多，高齡者健康是重大挑戰，慢性病與癌症防治成效漸漸浮現，但跌倒死亡率竟逐年上升。

陳亮恭。本報資料照片
陳亮恭。本報資料照片
北市關渡醫院院長陳亮恭與韓國研究團隊分析全球59個高所得與中高所得國家跌倒相關死亡風險，透過長達31年的數據發現，全球跌倒死亡率自1990年至2009年顯著下降後，如今逐漸回升，預測到2040年都會上升，高收入國家尤其明顯。

這篇名為「1990-2021年59個高收入和中高收入國家跌倒死亡率的時間趨勢和模式，以及至2040年的預測」的研究，發表於最新「刺胳針．健康長壽（Lancet Healthy Longevity）」期刊，由韓國慶熙大學團隊與陳亮恭合作，利用WHO Global Burden of Disease（GBD）資料進行分析。

長壽社會的健康挑戰

研究發現，1990年全球跌倒死亡率為每10萬人23.21人，2009年降至11.01人，2021年又上升至12.50人，預測2040年將增至19.48人。

全球跌倒死亡風險 製表／李樹人
全球跌倒死亡風險 製表／李樹人

高收入國家死亡率，從1990年27.76人降至2012年13.06人，但隨後回升至2021年的13.77人；中高收入國家在2005年降至6.48人，2021年則回升至9.70人。死亡率增長最顯著為85歲以上者，1992年至2021年間增幅達14倍，充分顯示長壽社會下的健康挑戰。

另一篇利用GBD 1990-2021年的資料分析，發現全球心血管疾病發生率與死亡率逐步下降，特別是已開發國家，顯見西方國家慢性病防治已有成效，但跌倒死亡率卻逐年增加。

主因恐是「競爭死因」

陳亮恭表示，高齡跌倒死亡率不減反增，高收入國家尤為明顯，原因可能來自「競爭死因」，民眾普遍有機會存活至85歲以上時，因為傳統主要死因的防治成效與新醫藥技術進步，慢性病與癌症等死亡風險下降，跌倒反成為相對主要的死亡原因，凸顯高齡者健康與跌倒防治的瓶頸。

跌倒致死的因素往往不是外傷，而是後續併發症，例如感染、多重用藥、失能、譫妄等各項老年症候群。陳亮恭說，這表示愈是高收入國家，慢性病與癌症防治逐漸呈現的過程中，愈應該注意高齡醫學發展。

跌倒未傷 也易生譫妄

「年紀大的人千萬不能跌倒」，跌倒是全球主要的健康挑戰，也是國人65歲以上意外傷害造成的第二大死因，許多老人家一跌不振。陳亮恭說，老人家髖關節骨折的年死亡風險可達20%，相當於癌症第二期，不能輕忽。

陳亮恭指出，每年有三分之一的65歲以上老人可能跌倒，其中10%造成明顯外傷，但即使外傷或骨折治癒，後續的行動不便或失能產生的併發症，尤其是感染，更增加死亡風險。

九成長者跌倒後未出現外傷，但半數擔心再跌倒而影響行動力，愈害怕愈容易跌倒，導致一跌不起。臨床上也有不少健康長者，跌倒後雖未有任何外傷，卻出現明顯的譫妄，認知功能大幅衰退，歷經大半年也無法復原。

訓練肌力 有助預防跌倒

這也顯示，目前跌倒預防與後續治療不如其他疾病防治進步。陳亮恭指出，預防與治療跌倒需由高齡醫學的整合策略介入，更完整的看待整個治療流程。

傳統上家中長輩跌倒，送醫後多關注是否有骨折或腦出血等嚴重外傷，一旦沒有相關的外傷，醫療體系也沒有後續的治療方案，僅叮囑家人小心後續的跌倒。

預防跌倒，外在因素應注意環境，以及老人家在穿鞋、輔具的使用，更重要的是高齡者的多重藥物使用，多重用藥對於長者跌倒、骨折與住院的風險已被反覆證實，但臨床上獲得的關注卻依然不足；內在因素是加強老人家的體能和肌力，「愈怕跌愈要動」，適度活動、肌力強化與平衡訓練有助預防跌倒。

陳亮恭說，這份研究點出超高齡社會的獨特風險，長壽國家多半是已開發國家，長壽更與慢性病與癌症防治成就相關，研究彰顯西方國家在慢性病防治成效後的破口，特別是85歲以上高齡者的獨特健康表現與因應之道．這正是高齡醫學必須發揮價值的部分。這個階段往往不是單一疾病的議題，從疾病、失能到生活的各項複合式挑戰才是關鍵。

死亡率 陳亮恭 風險 高齡者

延伸閱讀

登上頂尖期刊！陳亮恭研究 富裕國家老人跌倒死亡率高

原地坐下站起的能力是長壽關鍵？一動作檢測你是不是「老人體質」

「關渡學」前進熊本 台積電、陳亮恭促台日共同健康

四生肖「養生達人」！健康長壽福氣滿滿 …狗樂觀、他及時行樂

相關新聞

幸運兒是誰？大樂透頭獎4.32億一人獨得 獎落這縣市

大樂透春節加碼第1天，傳來好消息，頭獎連槓14次的大樂透，頭獎獎金累計到4.32億元，幸運中獎人24日晚間出爐，在台中市...

小年夜寒流襲台 除夕清晨最冷

春節連假寒流發威，全台恐冷颼颼。中央氣象署表示，明天晚間起，寒流南下，並逐漸轉乾，最冷時段為除夕清晨，恐下探八至十度，預...

春節連假蘇花估20萬輛次 南下北上最大車潮初一、初五分別出現

春節9天連假明起展開，公路局預估蘇花路廊雙向交通總量超過20萬車次，初一將出現南下最大車潮，全日逾1萬8000輛次，北上...

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。