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今年首例 女從肯亞歸國發燒 確診「惡性瘧」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

衛福部疾管署昨公布，新增一例境外移入瘧疾個案，一名卅多歲女性本月上旬自肯亞入境，十九日出現頭痛、發燒，廿三日就醫，經診斷為被稱作熱帶瘧的「惡性瘧」，治療後返回其丈夫公司宿舍休養，為今年首例瘧疾個案。

疾管署發言人曾淑慧表示，二○二一至今年，台灣累計十九例瘧疾確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。多數人感染瘧疾後，約會在七至卅天內出現症狀，早期症狀與流感類似，如發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等。

曾淑慧表示，民眾前往瘧疾流行地區，至少出國前一個月，先至旅遊醫學門診諮詢，依醫師指示於出國前、出國期間及返國後，不間斷服用瘧疾預防藥；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，住在有紗門窗的房舍。

瘧疾 頭痛

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