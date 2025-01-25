小年夜寒流襲台 除夕清晨最冷

春節連假寒流發威，全台恐冷颼颼。中央氣象署表示，明天晚間起，寒流南下，並逐漸轉乾，最冷時段為除夕清晨，恐下探八至十度，預計影響至初一清晨，初二、初三則轉乾又回暖，將是春節期間天氣最好的時候。國道今則有八處路段易塞車，其中國五至少塞七個小時。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今、明天水氣增多，尤其明天各地天氣不穩定，基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區有持續廣泛較大雨勢，北部及花東地區、中南部山區也有明顯降雨。

曾昭誠說，明天晚間起寒流南下，最冷時間點落在除夕清晨，北部、宜蘭地區恐下探八至十度，中南部也只有十至十三度，預計影響至初一清晨。

曾昭誠指出，初二及初三將是春節期間天氣最好的時候，但初三中南部及馬祖可能有濃霧，恐要留意航班異動資訊。接著初四鋒面通過、大陸冷氣團影響，到初六開工前又會轉冷。

他也提到，明晚至小年夜，北部及東北部一千五百至兩千公尺以上高山，及其他地區三千公尺以上高山都有降雪機會。

因應春節疏運，賴清德總統、交通部長陳世凱等人昨赴台北車站聯合災防中心聽取各單位疏運計畫。交通部高速公路局表示，此次連假於除夕前三天即開始放假，預期國道南向返鄉車流較為分散，交通量約為平日至例假日水準。預估今上午起南向就會出現一些車潮。

高公局預估，今天有八處路段易塞車，其中包括國一楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國三土城至關西、快官至霧峰、國五南港系統至頭城、西向國四潭子系統至豐勢、國六舊正至霧峰系統、國十仁武至左營端，上午就會出現車潮，其中國五車潮預計上午九時出現，要到下午四時以後才緩解。

高公局也提到，預估初一至初三，國五南向車流量都極大，每天至少塞車十至十三個小時；國五北向車流則以初三、初四最多，預估上午約九、十時就會出現車潮，一直到隔日凌晨三時才緩解，起碼得塞上十七、八個小時之久。

另外，不少民眾春節選擇出國旅遊，桃園機場公司董事長楊偉甫表示，昨天桃機出入境旅客預估達十四萬六千人次，創下疫後春節單日新高，春節期間最高可望達十五萬人次，整體上看一三○多萬人次，已於出境安檢增加人力，將每名旅客排隊時間控制在廿分鐘內，也呼籲民眾提早辦理報到。