聽新聞
0:00 / 0:00

皮蛇疫苗昂貴 議員盼提高補助

聯合報／ 記者黃羿馨趙容萱／連線報導
帶狀疱疹自費疫苗價格昂貴，新竹市議員宋品瑩盼提高中低收入戶補助，並納入重大疾病補助對象。記者黃羿馨／攝影
帶狀疱疹自費疫苗價格昂貴，新竹市議員宋品瑩盼提高中低收入戶補助，並納入重大疾病補助對象。記者黃羿馨／攝影

帶狀疱疹（皮蛇）急性疼痛超過分娩，但自費疫苗2劑要價高達1.8萬元，新竹市僅補助1000元，市議員提議提高中低收補助。市府表示需評估；台中也有議員建議補助，市府表示，考量政策及避免排擠其他醫療福利，現階段仍自費接種。

台中市衛生局說，俗稱「皮蛇」帶狀疱疹好發免疫力、抵抗力下降時，病毒沿著神經節擴散至皮膚表面，出現紅疹和水泡，合併神經節發炎，目前有藥物可以治療，緩解症狀、避免後續細菌感染等嚴重後遺症。

台中診所醫師施勝桓說，九成成人身上有帶狀疱疹病毒，約30%會得，高危險群為壓力大、熬夜族、老人，帶狀疱疹會引起三大痛，急性期像火燒、電擊，痊癒後長期神經痛，若長在眼睛附近，少數嚴重恐失明；黃金治療期僅72小時。

新竹市議員宋品瑩指出，市府提供50歲以上補助1000元，但自費疫苗昂貴，對中低收入戶仍是負擔，應提高補助。另外，重大疾病患者為高風險族群，盼列入補助對象。

新竹市衛生局表示，竹市去年11月1日開放50歲以上申請補助，至今已有289人申請，考量風險對象非侷限中低收入戶，盼造福更多市民。帶狀疱疹疫苗費用昂貴，將研議單劑型與雙劑型效應，作為疫苗施打補助評估參考。

新竹馬偕紀念醫院家醫科主任葉姿麟提醒，帶狀疱疹好發於慢性病患者及年長者中。建議50歲以上、曾得過帶狀疱疹等高風險成人接種疫苗。

台中市衛生局說，為避免排擠其他醫療福利經費，且可以藉由提升免疫力減少帶狀疱疹發病，因此，現階段仍依中央建議以自費接種。

新竹 疫苗 衛生局

延伸閱讀

高雄動物收容所去年25隻貓犬染病死亡 防疫措施引質疑

🎧｜面對超高齡社會，嘉義市用三大策略逆轉老化挑戰

帶狀疱疹疫苗昂貴竹市僅補助1千 議員盼提高中低收補助

麻疹疫苗接種潮 台大醫院特別門診每天50限額幾乎秒殺

相關新聞

幸運兒是誰？大樂透頭獎4.32億一人獨得 獎落這縣市

大樂透春節加碼第1天，傳來好消息，頭獎連槓14次的大樂透，頭獎獎金累計到4.32億元，幸運中獎人24日晚間出爐，在台中市...

小年夜寒流襲台 除夕清晨最冷

春節連假寒流發威，全台恐冷颼颼。中央氣象署表示，明天晚間起，寒流南下，並逐漸轉乾，最冷時段為除夕清晨，恐下探八至十度，預...

春節連假蘇花估20萬輛次 南下北上最大車潮初一、初五分別出現

春節9天連假明起展開，公路局預估蘇花路廊雙向交通總量超過20萬車次，初一將出現南下最大車潮，全日逾1萬8000輛次，北上...

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。