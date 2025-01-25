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皮蛇疫苗昂貴 議員盼提高補助
帶狀疱疹（皮蛇）急性疼痛超過分娩，但自費疫苗2劑要價高達1.8萬元，新竹市僅補助1000元，市議員提議提高中低收補助。市府表示需評估；台中也有議員建議補助，市府表示，考量政策及避免排擠其他醫療福利，現階段仍自費接種。
台中市衛生局說，俗稱「皮蛇」帶狀疱疹好發免疫力、抵抗力下降時，病毒沿著神經節擴散至皮膚表面，出現紅疹和水泡，合併神經節發炎，目前有藥物可以治療，緩解症狀、避免後續細菌感染等嚴重後遺症。
台中診所醫師施勝桓說，九成成人身上有帶狀疱疹病毒，約30%會得，高危險群為壓力大、熬夜族、老人，帶狀疱疹會引起三大痛，急性期像火燒、電擊，痊癒後長期神經痛，若長在眼睛附近，少數嚴重恐失明；黃金治療期僅72小時。
新竹市議員宋品瑩指出，市府提供50歲以上補助1000元，但自費疫苗昂貴，對中低收入戶仍是負擔，應提高補助。另外，重大疾病患者為高風險族群，盼列入補助對象。
新竹市衛生局表示，竹市去年11月1日開放50歲以上申請補助，至今已有289人申請，考量風險對象非侷限中低收入戶，盼造福更多市民。帶狀疱疹疫苗費用昂貴，將研議單劑型與雙劑型效應，作為疫苗施打補助評估參考。
新竹馬偕紀念醫院家醫科主任葉姿麟提醒，帶狀疱疹好發於慢性病患者及年長者中。建議50歲以上、曾得過帶狀疱疹等高風險成人接種疫苗。
台中市衛生局說，為避免排擠其他醫療福利經費，且可以藉由提升免疫力減少帶狀疱疹發病，因此，現階段仍依中央建議以自費接種。
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