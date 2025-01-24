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台北優質旅宿祭燈節優惠 4人含早餐每人不到千元

中央社／ 台北24日電

明天起有9天春節連假。春節後就是元宵節，台北飯店業搶燈節商機，有優質旅宿祭出優惠，4人房含早餐，每人不到新台幣1000元。

天成飯店集團旗下有多家優質旅宿，最近宣布台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町及天成文旅-蜂巢，共同推出「2025台北燈節限定優惠」。

根據天成集團公布的住宿價格，2月2日年初五至2月16日，入住天成文旅-華山町4人房含早餐3689元起，平均每人不到千元；入住天成文旅-華山町華山3人房含早餐3149元起，平均每人1000餘元。

天成文旅-蜂巢位於台北車後站商圈，天成集團建議旅客，白天探訪大稻埕及迪化街等知名景點，晚上漫步前往展區愜意賞燈。

天成文旅-華山町位於華山1914文化創意產業園區旁，讓旅行更添藝文氣息，搭乘捷運就可抵達燈節展區。

六福集團推薦來台北賞燈，可入住位中山百貨商圈的六福居，飯店緊鄰2025台北燈節北門展區、中華展區只需10分鐘路程，特別推出的「台北燈節住房專案」為18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，入住期間可於交誼廳暢飲台灣特色啤酒、飲料、輕食等，預訂再贈國立歷史博物館文創商品「常玉 燦若繁華奉茶杯」。

相倚台北四獸山群的六福萬怡，推出「台北燈節住房專案」，包含雙人一泊一食，再贈大廳酒吧頂級日本威士忌秩父兩杯，住房專案售價6000多元起。

台北凱達大飯店推出限量「Metro Holiday」3天2夜住房專案，每房5000餘元起，加贈500元消費抵用券及捷運暢遊一日票券。

捷運 早餐 飯店

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