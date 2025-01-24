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財神降臨中彰化 5幸運員工集資刮出「超級紅包」頭獎2千萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
埔心鄉中正路彩券行賣出春節刮刮樂2千萬元頭獎，變得生意興隆。取材自網路影像
埔心鄉中正路彩券行賣出春節刮刮樂2千萬元頭獎，變得生意興隆。取材自網路影像

彰化縣埔心鄉一家公司5名員工合資購買「2000萬超級紅包刮刮樂，意外刮中2000萬元，當下樂得歡呼，彩券行員工也為他們高興；這可能是全台第一個刮出2000萬元的「超級紅包」。

刮出「2000萬超級紅包」的埔心鄉興鑫鑫來彩券行員工表示，那家員工利用工作休息時間出來，集資合買刮刮樂，刮中後非常高興，彩券行也同感幸運，不過還沒時間貼恭賀開出大獎的海報，這些員工也回公司上班，沒特別說什麼。

據了解，這5名幸運員工刮中時不敢相信自己的眼睛，還請彩券行人員檢查，經過比對，確認刮中2000萬元無誤，這5名員工爆出歡呼聲，同時在彩券行買彩券和刮刮樂的民眾也為這5名幸運兒感到高興。這家彩券行刮出2000萬元的消息傳出後，今天下午和晚上的生意都興隆。

根據台彩公告顯示，春節刮刮樂「2000萬超級紅包」共有10個2千萬元的頭獎和1200個100萬元大獎，截至今日刮出69個100萬元，未傳出有人刮中2千萬元頭獎，如果真的沒有，埔心鄉這張2千萬元將是第一個被刮出的頭獎。

刮刮樂 彩券行 紅包

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