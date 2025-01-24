幸運兒是誰？大樂透頭獎4.32億一人獨得 獎落這縣市

大樂透春節加碼第1天，傳來好消息，頭獎連槓14次的大樂透，頭獎獎金累計到4.32億元，幸運中獎人24日晚間出爐，在台中市烏日區烏日里新興路608號1樓旺伯彩券行開出，由一人獨得，這是第5屆大樂透截至目前最高單注頭獎獎金。

另外，24日大樂透春節加碼獎項開出情形：大紅包開出25組，總中獎注數為28注，其中23組為單注中獎，1組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出42組，總中獎注數為51注，其中33組為單注中獎，9組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為25組，剩餘455組，累積開出小紅包組數為42組，剩餘758組，次期（1月25日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。