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台南晚間規模5.3地震 氣象署：屬0121大埔餘震

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天晚間7時18分台南發生規模5.3地震，最大震度4級。圖／氣象署提供
今天晚間7時18分台南發生規模5.3地震，最大震度4級。圖／氣象署提供

今天晚間7時18分台南發生規模5.3地震，最大震度4級，震央於台南市楠西區。中央氣象署地震測報中心科長何美儀指出，地震成因仍屬於1月21日嘉義大埔餘震，截至目前餘震含主震已累積90個，頻率已逐漸降低，還是要注意較大規模餘震發生可能。

何美儀表示，今天晚間7時18分台南發生規模5.3地震，嘉義、台南地區最大震度有3至4級，地震成因仍屬於1月21日嘉義大埔餘震，由菲律賓海板塊向西北擠壓而成。氣象署在震後8秒就針對嘉義、台南發布國家級警報，再隔1秒針對雲林、高雄發布第2報，截至目前餘震含主震已累積90個，其中25個為顯著有感地震，頻率已逐漸降低。

何美儀表示，當發生一個規模6以上地震，在未來一周還是要注意較大規模餘震發生。明天起就是年假，氣象署有發布寒流資訊，明、後天可能有與雨勢及降溫，山區民眾要注意相關資訊，小心安全

台南 地震 餘震

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