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又地震！台南楠西規模5.3 楠西災民狂奔嚇壞：好想哭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
晚間又地震，市長黃偉哲表示原0121地震受損的玉井文化大樓現況穩定。本報資料照片
晚間又地震，市長黃偉哲表示原0121地震受損的玉井文化大樓現況穩定。本報資料照片

又來了！晚上7時18分發生芮氏規模5.3有感地震，最大震度在台南市楠西、高雄市甲仙、嘉義縣大埔、嘉義市、嘉義縣太保市及雲林縣四湖均為4級。台南地區超有感，市民湧入市長黃偉哲臉書留言「快嚇死」，而在0121地震受災嚴重的楠西居民驚恐未定說好想哭。

市長黃偉哲第一時間在臉書貼文「稍早的地震，大家還好嗎？」市府已透過災防通報，掌握各區訊息，請市民朋友注意安全，有任何狀況請撥打1999，隨後更新台南目前尚無災情傳出，原0121地震受損的玉井文化大樓現況穩定。

立委郭國文也在臉書留言說「又大地震…車子警報都被搖響了山區的朋友還好嗎？」0121嘉義大埔地震後，台南山區就震不停，晚間地震國家級警報大響，市民都嚇壞了，有人說「這次是上下震的，921那種還有聲音」、「先搖，警報才響」、「為什麼過年前要一直地震」、「快嚇死了」。

許多人留言平安，但說很恐怖，嚇破膽了，每天都活在地震恐懼之中！楠西地震重災區居民更被嚇得「好想哭」，有人說「震這一下楠西人又慌了」，地震發生當下很多人狂奔，也相互提醒遠離紅、黃單建築，因許多建築圍牆、屋頂倒塌結構已很脆弱。

根據中央氣象署資料顯示，今天19時18分在台南市楠西區發生芮氏規模5.3地震，地震深度為11.7公里，震央位於台南市政府東北東方40公里處。各地測得最大震度為4級，南投縣、彰化縣及台中市的震度為3級，屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣及苗栗縣的震度為2級，而宜蘭縣和新竹縣則測得1級震度。

台南 嘉義 地震

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