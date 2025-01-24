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AI人工智慧當助力 長輩開心學習過年教金孫

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
弘道老人基金會今天舉辦「長青英語與人工智慧語言學習課程」，透過AI人工作智慧技術，讓長者學習變得更容易。圖／台北市立大學提供
弘道老人基金會今天舉辦「長青英語與人工智慧語言學習課程」，透過AI人工作智慧技術，讓長者學習變得更容易。圖／台北市立大學提供

台灣加速步入高齡化進程中，為了運用AI人工智慧幫助長輩學習，中華民國師資培育與教育學會和智程教育科技結合台北市立大學、文藻外語大學等各校語言及教學專家，開發「長青英語與人工智慧語言學習課程」，透過AI人工作智慧技術，讓長者學習變得更容易。過年假期前夕，團隊前往弘道老人基金會高雄服務處進行分享，以淺顯易懂的方式與長輩分享AI人工智慧技術在生活上的應用，並應景地學習春節實用英語及生活應用等相關課程，讓課堂上有著滿滿的過年氛圍。

台北市立大學雙語中心人工智慧計劃共同主持人王冠程表示，這次的分享課程，專門為高齡者量身打造，結合專業英語教材與AI人工智慧技術，目的在提供輕鬆且實用的學習體驗，並進一步激發他們的學習興趣與信心。參與者也將學習如何使用 ChatGPT 進行自然流暢的對話，並運用其Task功能每日學習一句生活上的日常用語，讓高齡者對新技術和語言學習的興趣及應用能力。

參與課程的長輩們，都對能夠如此容易上手的AI操作應用充滿濃厚的興趣，透過實際操作，長輩也初步了解到AI人工智慧的原理，以及在生活與學習中所帶來的便利，也笑說春節的時候，就可以教回來過節的孫子什麼是AI了。

弘道老人基金會今天舉辦「長青英語與人工智慧語言學習課程」，透過AI人工作智慧技術，讓長者學習變得更容易。圖／台北市立大學提供
弘道老人基金會今天舉辦「長青英語與人工智慧語言學習課程」，透過AI人工作智慧技術，讓長者學習變得更容易。圖／台北市立大學提供

台北市立大學 語言 長輩

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