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又震了！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
圖/氣象署提供
圖/氣象署提供

中央氣象署表示，今天晚間7時18分台南發生規模5.3地震，最大震度4級，震央即在台南市政府東北東方40.0公里，位於台南市楠西區，地震深度11.7公里。

氣象署針對雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、臺南市發布災防告警訊息。

各地震度級：

臺南市地區最大震度 4級

高雄市地區最大震度 4級

嘉義縣地區最大震度 4級

嘉義市地區最大震度 4級

雲林縣地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 3級

彰化縣地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 3級

屏東縣地區最大震度 2級

臺東縣地區最大震度 2級

花蓮縣地區最大震度 2級

澎湖縣地區最大震度 2級

苗栗縣地區最大震度 2級

宜蘭縣地區最大震度 1級

新竹縣地區最大震度 1級

台南 嘉義 地震

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