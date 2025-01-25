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橘世代／【時間銀行】多元時間銀行 服務技能可換工

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
新住民吳美玲（右）帶著兒子加入時間銀行，以修眉等服務賺取服務時數。記者閻廣聖／攝影
新住民吳美玲（右）帶著兒子加入時間銀行，以修眉等服務賺取服務時數。記者閻廣聖／攝影

近年來公私部門辦理的時間銀行愈來愈多，衛福部自一○八年起推動「時間銀行多元培力精進補助計畫」，至今已補助逾卅個公私協力單位，以照顧咖啡館服務型態對外招募換工會員的森呼吸生活館，就是其中之一，主要執行範圍是在嘉義及雲林的農村型鄉鎮，欲加入的民眾可至「森呼吸生活館」粉絲專頁搜尋相關資訊。

新北市政府推展的「佈老時間銀行」，以「存老本、顧未來」的理念，針對社區間經評估有健康促進需求的長輩，由佈老志工到宅提供健康促進服務，有興趣的民眾可洽新北市政府社會局佈老管理中心（02）2965-8423。

基隆暖暖的「防跌互助工班」，由春風文教基金會董事長王醒之創辦，提供居家防跌服務，由工班到長者家裡幫忙裝設防止跌倒的設備，不收工資，而是向長者提出「換工」的邀請，鼓勵接受幫忙的家庭到社區服務。目前正從暖暖推向全基隆市，希望擴展為「以社區為單位」的換工。臉書搜尋「左下角工作室／春風文教基金會」有相關資訊。

此外，由新竹縣峨眉鄉一群在地青年創辦的TimeLinker，是以時間銀⾏為概念打造數位共享平台，最大特色是用網路打破距離限制，使用者註冊時提供自己的專長，目前最多人填寫的技能是彈吉他，最受歡迎的技能則是攝影，使用者透過平台媒合供需雙方的需求。因為是網路運作，吸引較多年輕族群參與，首次使用的民眾可至官網https://timelinker.net加入LINE體驗。

數位版看這裡

沒錢也可解決問題

解決問題不靠錢！時間銀行再起 存時間換舞台、換陪伴

目前全球將近五十個國家有時間銀行，台灣近年來在許多社區以各種形式出現，提供需要幫助的家庭一種不用花錢的互助換工方式，也讓很多退休人士有了人生新舞台，馬上進入數位版，看台版時間銀行如何各自精采。

使用者 基隆

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