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橘世代／【時間銀行】生活互助 獨居者不再孤單

聯合報／ 記者楊孟蓉閻廣聖／嘉義報導
少校退伍的張秀美表示，社區服務讓她退休生活多采多姿。記者閻廣聖／攝影
少校退伍的張秀美表示，社區服務讓她退休生活多采多姿。記者閻廣聖／攝影

時間銀行也吸引軍公教退休人士或在地人才共同推展，張秀美就是最好的例子，原是軍醫院護理師，少校退伍後在雲林縣養護機構任職，一○四年正式退休，擔任雲林縣大埤鄉尚義社區發展協會總幹事，主導運作雲林大埤的時間銀行。

張秀美說，農村的獨居長者愈來愈多，參加時間銀行除了生活互助，還能排遣孤獨，就有四個長者輪流幫忙對方採收農作物，其中一個獨居阿公的菜園裡雜草多，其他三人一起幫忙種菜除草，另一個獨居阿嬤生病時，其他三人則幫忙打掃家裡及備餐，「農村的時間銀行就是這麼溫馨」。如果生活上不需要他人協助，可以換取活動或課程，例如社區曾經舉辦手沖咖啡課，廣受會員喜歡。

退休前的工作性質偏向獨立作業，張秀美投入社區工作後，雖然忙碌卻讓生活充滿樂趣，經常有人送上自家種植的蔬果，她則教大家使用電腦或寫教案。有一回，她出國期間正好在台北讀書的女兒返鄉，就領取時間銀行的服務，請其中一名會員開車接送，解決當下需求而且安心。

去年張秀美邀約大埤年輕人所組成的團體「台灣島語文化教育協會」加入，讓時間銀行更多元，還能拉近當地的世代距離，此外還配合公部門辦理「銀髮健身俱樂部」，投入社區服務讓她結識許多志同道合的朋友，社交連結擴大，退休生活多采多姿。

數位版看這裡

沒錢也可解決問題

解決問題不靠錢！時間銀行再起 存時間換舞台、換陪伴

目前全球將近五十個國家有時間銀行，台灣近年來在許多社區以各種形式出現，提供需要幫助的家庭一種不用花錢的互助換工方式，也讓很多退休人士有了人生新舞台，馬上進入數位版，看台版時間銀行如何各自精采。

獨居 雲林

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