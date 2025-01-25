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橘世代／【時間銀行】時數換工 「時間銀行」再起

聯合報／ 記者楊孟蓉閻廣聖／嘉義報導
森呼吸生活館創辦人劉宏鈺（左四）為時間銀行會員們舉辦共餐，掌廚或擺碗筷皆可儲存服務時數。記者閻廣聖／攝影
森呼吸生活館創辦人劉宏鈺（左四）為時間銀行會員們舉辦共餐，掌廚或擺碗筷皆可儲存服務時數。記者閻廣聖／攝影

隨年齡增長，生活上需要的幫助愈來愈多，收入卻在退休後中斷，時間銀行提供一種非經濟的交換，以自己的勞務或知識，換取他人服務，在台灣愈來愈多人參與，來看他們的故事。

六十歲的黃素雲過去是一名家庭照顧者，照顧年邁父母、婆婆以及罹癌的單身兄長，為了紓解長照壓力，她在社區擔任綠色照顧講師，不拿薪水，只賺時數，再用來交換自己喜歡的服務，例如專業修眉及按摩，這種換工方式稱為時間銀行。

時間銀行不是新概念，把服務他人的時數存起來，換取他人的服務，最早是七十年代日本的家庭主婦水島照子發起，三十年前引進台灣卻推動困難，不過，最近幾年陸續在多個社區發酵，長期在社區執行時間銀行計畫的劉宏鈺說，過去的失敗來自於民眾只存不領，如今的活絡則是台灣社會愈來愈長壽，照顧產業缺工，志工人數逐漸縮減及老化，有實質上的需求。

花藝課學費 時數支付

劉宏鈺是嘉義縣紫藤婦幼關懷協會創會理事長，也是森呼吸生活館創辦人，這是全台第一家以時間銀行方式經營的咖啡店，位於嘉義縣大林鎮，工作人員皆採換工運作。採訪這日，森呼吸生活館正在舉辦花藝課，同樣的，老師不收學費，而是把授課時數存起來，學生則是支付自己儲存的時數，「一小時換一小時，簡單來說，時間銀行就是互助換工」。

農業社會本來就有互助的傳統，過去時間銀行在台灣做不起來，劉宏鈺從文化層面分析，主要受限於公平性，民眾太在乎時數的對價關係，專業人士跟計時人員的時薪可能相差數倍以上，認為不等值，然而，換工之所以稱為時間銀行，是因為每個人擁有的時間是公平的，在此基準上，都可以在機制裡獲得所需。像黃素雲的例子，家庭照顧者加入時間銀行獲得成就感，幫助她釋放長照工作的負能量，還增加人際連結，例如為新住民吳美玲整理花園。

新住民換工 連結在地

「我換到很棒的綠手指服務。」四十五歲的吳美玲來自大陸，跟夫婿住在大林鎮，經營一間美容工作室，花藝課這天，她帶著今年大四的兒子，在現場提供免費修眉服務，吳美玲是三、四年前經客戶介紹加入時間銀行，以修眉和肩頸按摩存時間，不但認識更多鎮上的人，在地連結更深，還換到黃素雲的園藝專業，家裡原本瀕死的植栽煥然一新，她認為時間銀行就是「我的強項換取別人的強項」。

劉宏鈺說，換工的價值是換，而不是價格。曾有一名家庭照顧者，四個女兒都住外地，先生病逝後感到人生已經崩塌，剛開始不願意參加時間銀行，覺得自己沒有任何值得交換的專長，後來發現很多年輕人不會做菜，她就在社區聚餐時掌廚來存時間，再把儲存的時間拿來換取自己喜歡的課程或活動。

長者接電話 樂在付出

也有八、九十歲的爺奶幫社區做手工皂、聚餐時協助擺碗筷，或是在森呼吸生活館幫忙接電話，都可以兌換時數，因為他們在別人沒空時付出自己的時間，「就像沙漠裡的一瓶水，比黃金還要貴」。

數位版看這裡

沒錢也可解決問題

解決問題不靠錢！時間銀行再起 存時間換舞台、換陪伴

目前全球將近五十個國家有時間銀行，台灣近年來在許多社區以各種形式出現，提供需要幫助的家庭一種不用花錢的互助換工方式，也讓很多退休人士有了人生新舞台，馬上進入數位版，看台版時間銀行如何各自精采。

嘉義 花藝

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