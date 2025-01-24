快訊

多縣市有感！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

苦苓5點分析「劉寶傑為什麼不幹了？」 預言復出時間點

春節連假將至 高公局估25日國道9路段易塞

中央社／ 台北24日電

農曆春節從明天開始9天假期，交通部高速公路局預估，國道1號南向楊梅至新竹、國5南向南港系統至頭城等9個路段易塞車，建議南向用路人，儘量於下午時段出發。

高公局傍晚發布新聞稿，今天是春節連續假期前1天的上班日，西部國道路網於下午1時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山南向、林口至五股北向，其餘國道路段大致正常。

高公局說，明天為春節連續假期首日，預估國道交通量為106百萬車公里，為年平均平日92百萬車公里的1.2倍；其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判明天重點壅塞路段，包括為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議南向用路人，儘量於下午時段出發，節省時間。

另外，高公局提醒駕駛人，明天東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，小心駕駛及避免變換車道，維護行車安全。

國道 春節 高公局

延伸閱讀

春節連假疏運尖峰 國道交管集中1/29起連5天

東彰道路全線通車 國3中部避塞替代道路多1條

因應春節假期車潮及人潮　 高公局：國道服務區增加臨時車位

高公局推國道服務區好運送 登錄發票月月抽

相關新聞

又震了！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天晚間7時18分台南發生規模5.3地震，最大震度4級，震央即在台南市政府東北東方40.0公里，位於台南...

登上頂尖期刊！陳亮恭研究 富裕國家老人跌倒死亡率高

全球高齡人口愈來愈多，高齡者健康一直是重大挑戰，在慢性病與癌症防治成效漸漸浮現，跌倒死亡率竟逐年上升。北市關渡醫院院長陳...

批醫療體系扭曲 和信董事長黃達夫：醫院評鑑不該是分級工具

醫學中心設置比率以人口為標準，每200萬人一家為限，衛福部去年打開天花板，今天又不顧監察院糾正，宣布義大醫院升格，全台醫...

明起放春假連假 今國道2路段已出現車多情形

今天為春節連續假期前1天上班日，高速公路局表示，今天西部國道路網於下午1時後車流逐漸增加，車多路段包括國1內湖至圓山南向...

地牛又翻身！17:16台南發生規模4.0地震 最大震度3級

中央氣象署表示，今天下午5時16分台南發生規模4.0地震，最大震度3級，震央位於台南市政府東北東方41.1公里 ，位於台...

最強寒流這3天影響最顯著 北市府：陽明山區可能會降雪

台北市府災害防救辦公室發布最新天氣顯示指出，春節連假期間將有一波寒流侵台，預估自26日周日晚起至28日周二為寒流影響最顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。