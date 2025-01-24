春節連假將至 高公局估25日國道9路段易塞

農曆春節從明天開始9天假期，交通部高速公路局預估，國道1號南向楊梅至新竹、國5南向南港系統至頭城等9個路段易塞車，建議南向用路人，儘量於下午時段出發。

高公局傍晚發布新聞稿，今天是春節連續假期前1天的上班日，西部國道路網於下午1時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山南向、林口至五股北向，其餘國道路段大致正常。

高公局說，明天為春節連續假期首日，預估國道交通量為106百萬車公里，為年平均平日92百萬車公里的1.2倍；其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判明天重點壅塞路段，包括為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議南向用路人，儘量於下午時段出發，節省時間。

另外，高公局提醒駕駛人，明天東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，小心駕駛及避免變換車道，維護行車安全。