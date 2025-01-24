古秀妃青睞奪冠客家小炒 邀韓國女生Judy嚐鮮

為推廣客家美食，客委會今天表示，主委古秀妃邀YouTube頻道「韓國女生Judy」，前往2024年「客家小炒全國爭霸賽」奪魁的飯店品嚐，內容在今晚7時播出，將分享客家美食給台韓老饕們。

客委會為了推廣客家美食，2020年起迄今已辦理4屆「客家小炒全國爭霸賽」。客委會發布新聞指出，2024年並擴大舉辦，分為傳統組、創意組進行，「寒軒國際大飯店」在創意組中奪魁，古秀妃特地邀請YouTube頻道「韓國女生Judy」的Judy前往品嚐，一探究竟火候功夫。

古秀妃說，傳統客家小炒是將祭祀過的豬肉，搭配自家菜園的青蔥或芹菜，加上乾魷魚，以大火炒得油鹹香上桌，是一道廣受喜愛的家常菜；這次Judy品嚐的是創意風味的客家小炒「千層皇酥餅X家鄉竹葉粿」。

Judy則分享，曾錄製客家電視台「廚師的迫降：客家廚房」節目，因而認識客家人。她對客家人的印象就是不浪費、好客、熱情，想知道品嚐這道創意客家小炒的心得，今晚7時可在她的YT頻道「韓國女生Judy」觀看。

關於這道創意客家小炒，客委會轉述寒軒國際大飯店觀海軒中餐廳主廚張祐銓的發想，表示張祐銓來自澎湖，除將客家小炒作為餡料，特地以滷過的澎湖特產石鮔乾取代魷魚乾製作，增添特色口感，然後佐以高雄甲仙的芋頭，外皮則有客家粄及粵菜點心酥餅兩種風味。