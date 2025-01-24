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春節連假疏運尖峰 國道交管集中1/29起連5天

中央社／ 台北24日電

春節明天開始9天連假，今天是最後上班日，傍晚國道並未出現大量返鄉車潮。高速公路局說，年前有4天可分散車流，國道交管措施將集中在1月29日（初一）到2月2日（初五）疏運尖峰。

根據交通部高公局傍晚5時45分即時路況資訊，國道僅北部部分路段有塞車，和平日差不多，包括國1內湖至圓山南向及林口到五股北向，車速在40公里以下。

高公局預估，未來4天的國道交通狀況都不會差太多。

高公局分析，114年春節連假為從明天（1月25日）至2月2日（初五），交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，研判南向交通量集中在1月29日初一至1月31日初三，1月30日初二出現最大量，預估達71百萬車公里，約平日的1.5倍。

高公局預測，春節北向車流集中在1月31日初三至2月2日初五，2月1日初四出現最大量，預估西部國道達76百萬車公里，約平日的1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達139百萬車公里，約平日的1.5倍。

國5部分，南向車流最多是初一，約平日1.5倍；北向車流最多是初五收假日，約平日1.6倍；預估初一及初二南向都是從上午塞到深夜， 初三、初四可從上午塞到隔日凌晨3時。

高公局國道春節管制措施集中初一到初五，分別如下：

第1，匝道管制為1月29日（初一）至31日（初三），每日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；初三至2月2日（初五），每日上午10至傍晚6時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12時至深夜12時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

第2，高乘載管制為31日（初三）、2月1日（初四），每日下午1時至傍晚6時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道；1月30日（初二）至2月2日（初五），每日下午1時至傍晚6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。

第3，單一費率為1月25日至2月2日（初五）；路段差別費率為1月29日（初一）至初五，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；暫停收費為初一至初五，每日凌晨0時至5時。

國道 春節 高公局

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