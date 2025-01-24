登上頂尖期刊！陳亮恭研究 富裕國家老人跌倒死亡率高

全球高齡人口愈來愈多，高齡者健康一直是重大挑戰，在慢性病與癌症防治成效漸漸浮現，跌倒死亡率竟逐年上升。北市關渡醫院院長陳亮恭與韓國研究團隊分析全球59個高所得與中高所得國家跌倒相關死亡風險，透過長達31年的數據發現，全球跌倒死亡率自1990年至2009年顯著下降後，如今逐漸回升，預測到2040年都會上升，高收入國家尤其明顯。

這篇名為「1990-2021年59個高收入和中高收入國家跌倒死亡率的時間趨勢和模式，以及至2040年的預測」的研究，發表於最新「刺胳針．健康長壽（Lancet Healthy Longevity）」期刊，由韓國慶熙大學團隊與陳亮恭合作，利用WHO Global Burden of Disease （GBD） 資料，進行分析。

研究發現，1990年全球跌倒死亡率為每10萬人23.21人，2009年降至11.01人，2021年又上升至12.50人，預測2040年將增至19.48人。

高收入國家死亡率，從1990年27.76人下降至2012年13.06人，但隨後回升至2021年的13.77人；中高收入國家在2005年降至6.48人，2021年則回升至9.70人。死亡率增長最顯著的為85歲以上，1992年至2021年間增幅達14倍，充分顯示長壽社會下的健康挑戰。

對照另一篇最近利用GBD 1990-2021年的資料分析，發現全球心血管疾病發生率與死亡率逐步下降，特別是已開發國家，顯見西方國家慢性病防治的成效，但同時跌倒死亡率卻逐年增加。

陳亮恭表示，高齡跌倒死亡率來不減反增，高收入國家尤為明顯，在校正社會發展、環境、健康照護體系及經濟不平等因素後，跌倒死亡率依然顯著上升，原因可能來自「競爭死因」，表示民眾普遍有機會存活至85歲以上時，因為傳統主要死因的防治成效與新醫藥技術進步，慢性病與癌症等死亡風險下降，跌倒反成為相對主要的死亡原因，凸顯高齡者健康與跌倒防治的瓶頸。

跌倒致死的因素往往不是外傷，而是後續併發症，例如感染、多重用藥、失能、譫妄等各項老年症候群。陳亮恭說明，這表示愈是高收入國家，慢性病與癌症防治逐漸呈現的過程中，愈應該注意高齡醫學發展，因為慢性病防治與新醫藥科技成功，把人民健康推到與長壽更為相關的各項風險，這些風險必須以高齡醫學的整合策略進行介入。

「年紀大的人千萬不能跌」，跌倒是全球主要健康挑戰，也是國人65歲以上意外傷害造成的第二大死因，許多老人家一跌不振，身體狀況因跌倒而每況愈下。陳亮恭說，老人家髖關節骨折的年死亡風險可達20%，相當於癌症第二期，真的不能輕忽。

他指出，65歲以上老人每年有三分之一可能會跌倒，其中百分之十造成明顯外傷，但即使當下得到妥善的治療，外傷或骨折治癒，但後續的行動不便，或失能產生的併發症，尤其是感染，更增加死亡風險；九成長者跌倒後未出現外傷，但其中半數從此害怕跌倒，擔心再跌倒而影響行動力，愈害怕愈容易跌倒，導致一跌不起。臨床上也不少見原本健康長者，跌倒後雖未有任何外傷，卻出現明顯的譫妄，認知功能大幅衰退，歷經大半年也無法復原。

這也表示，目前跌倒預防與後續治療不如其他疾病防治進步。陳亮恭指出，預防與治療跌倒需由高齡醫學的整合策略介入，更完整的看待整個治療流程。傳統上家中長輩跌倒，送醫後多關注是否有骨折或腦出血等嚴重外傷，一旦沒有相關的外傷時，醫療體系也沒有後續的治療方案，僅叮囑家人小心後續的跌倒。

一般來說，預防跌倒，外在因素應注意環境，以及老人家在穿鞋．輔具的使用，更重要的是高齡者的多重藥物使用，多重用藥對於長者跌倒、骨折與住院的風險已被反覆證實，但臨床上獲得的關注卻依然不足；內在因素是加強老人家的體能和肌力，「愈怕跌愈要動」，適度活動、肌力強化與平衡訓練有助預防跌倒。

陳亮恭表示，這份研究點出超高齡社會的獨特風險，長壽國家多半也是已開發國家，長壽更與慢性病與癌症防治成就相關，而研究彰顯西方國家在慢病防治成效後的破口，特別是85歲以上高齡者的獨特健康表現與因應之道．而這也正是高齡醫學必須發揮價值的部分。因為這個階段往往不是單一疾病的議題，從疾病、失能到生活的各項複合式挑戰才是關鍵。