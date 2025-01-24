批醫療體系扭曲 和信董事長黃達夫：醫院評鑑不該是分級工具
醫學中心設置比率以人口為標準，每200萬人一家為限，衛福部去年打開天花板，今天又不顧監察院糾正，宣布義大醫院升格，全台醫學中心達23家。和信醫院董事長黃達夫表示，台灣醫療體系完全扭曲、不合理，醫學中心太多，分布也不均，造成醫療品質下降，醫療費用增加、更造成健保資源浪費，簡直是醫療亂象。
黃達夫說，健保未制定強制分級醫療制度，加上醫院層級愈高、給付愈多，才導致全台醫院都以升格醫學中心為目標，同時，衛福部卻鼓吹分級醫療，根本自相矛盾「健保30年後，台灣醫療體系愈來愈扭曲！」
「國內醫院評鑑早已偏離核心價值。」黃達夫表示，醫院評鑑目標是「保護病人安全、確保醫療品質」，不分層級醫院標準應一致，現行做法卻是將醫院評鑑作為分級標準，加上官員沒有擔當，無法針對醫療品質、病人安全管理上相對不好的醫院解除醫學中心資格，導致家數不斷上升。
黃達夫說，台灣應該建立一個獨立的、專業第三方評鑑機構，由公正專家執行評鑑，取代由醫事人員評鑑醫事人員現況，不受醫界與官方操弄，才能真正促進醫院追求進步，讓病人更安全、醫療品質更好。
新加坡醫院評鑑全權委託「美國國際醫院評鑑機構（JCI）」執行，黃達夫表示，此舉不僅讓過程公正、公平，也能促進醫院追求進步，一舉多得，反觀國內醫院評鑑只是為了增加醫學中心，讓健保支出增加、民眾花更多錢就醫，「有弊而無利，何必勞師動眾？」
「說到病人安全，不得不提到台灣抗藥性細菌感染問題，往往醫院越大，感染越不好控制。」黃達夫表示，近年自己已有2位壯年同事因抗藥性細菌感染過世，自己相當痛心，前幾天另一位同事在醫學中心住院10日後，也感染抗藥性細菌，緊急回到和信醫院處理，「我心驚膽跳，深怕發生意外。」
前衛生署長楊志良曾說台灣醫院評鑑根本是「作文比賽」，跟實際狀況不一致。黃達夫表示，如果評鑑沒有做到「保護病人安全、確保醫療品質」的目的，只是不斷增加醫學中心，健保支出增加，民眾花更多錢就醫，「根本只有弊，沒有利，何必勞師動眾！」
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