明起放春假連假 今國道2路段已出現車多情形

今天為春節連續假期前1天上班日，高速公路局表示，今天西部國道路網於下午1時後車流逐漸增加，車多路段包括國1內湖至圓山南向、林口至五股北向，其餘大致正常，截至傍晚5時，國道交通量為71.6百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里。

高公局表示，明天為春節連續假期首日，預估國道交通量為106百萬車公里，為年平均平日 1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，建議南向用路人下午時段出發。

高公局提醒，明天東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離。