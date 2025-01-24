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心臟多重疾病患者雙喜臨門 手術重拾健康又健保給付10多萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣江姓患者心臟二尖瓣膜修補後，定期回員榮醫療體系員榮醫院，接受資深副院長、心臟內科醫師張木信檢查。圖／員榮提供
彰化縣江姓患者心臟二尖瓣膜修補後，定期回員榮醫療體系員榮醫院，接受資深副院長、心臟內科醫師張木信檢查。圖／員榮提供

彰化縣78歲江姓男子心臟功能欠佳，一年多前健康每況愈下，經一系列檢查找出罹患冠狀動脈狹窄等心臟多重疾病，手術後休養數月，目前恢復活力，更好的消息是醫院通知健保局通過給付手術費用10多萬元，江姓病患可開心過年。

江姓患者兩年前接受冠狀動脈氣球擴張治療，規則服藥控制血管通暢，但一年多前體重減輕，走路喘吁吁，他告訴醫護，只要吃一點點東西就會腹脹，要不然就是便秘或腹瀉交替出現，嚴重時兩條腳都水腫，睡覺時要墊兩個枕頭才能入睡，日子很難過。

江姓患者起初服用利尿劑，效果有限，被轉介到彰化員榮醫院支援門診的心臟外科副院長鄭伯智診視，才發現江姓病人心臟衰竭已經嚴重到必須立即手術，在台中市某醫院先接受靜脈注射營養劑補充體力，再經員榮醫院心臟內科醫療副院長張木信檢查，發現罹患嚴重二尖瓣膜閉鎖不全，導致腸胃道營養吸收不良及體重下降。

經員榮醫院進行達文西機械手臂心臟二尖瓣膜更換手術，江姓病人術後第九天康復出院，經數月休養，原本走路幾步就氣喘難行，現在每天可快走半小時健身。

江姓病人回診照超音波，顯示心臟功能進步很多，心導管也顯示原本中度的冠狀動脈狹窄因為心臟功能恢復正常，改善血流，目前僅需要藥物控制即可，最幸運的是健保局通知他的4項心臟機械手臂手術費用給付，可省下10多萬元醫療費用。

員榮副院長鄭伯智說，新式達文西機械手臂心臟瓣膜更換手術，只需在右邊腋窩開一個3公分傷口，就可將瓣膜植入心臟內，手術時間縮短，傷口疼痛明顯減小，恢復加快許多不像傳統心手術傷口約20公分長，需切開胸骨，術後患者通常要忍受半年的胸部疼痛。

患者 手術

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