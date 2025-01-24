芭蕉纖維可織布造紙 友善環境材質助永續工藝

工藝中心辦理「野芭蕉的形狀」展覽，並深化台日纖維工藝交流，其中香蕉絲纖維可織布、製成生活用品，芭蕉纖維也可用於織布、造紙，芭蕉纖維對環境友好特質有利永續工藝。

國立台灣工藝研究發展中心與台北市樹火紀念紙博物館合辦「野芭蕉的形狀」展覽，正在樹火紀念紙博物館展出，日前配合展覽在工藝中心台北當代工藝設計分館、草屯技術組纖維研發實驗室舉辦講座及工作坊，30多名學員共同探討台灣、日本纖維工藝。

工藝中心今天發布新聞稿表示，講座邀日本沖繩工藝師福島泰宏、台灣纖維工藝師陳淑燕主講，並分享沖繩及台灣推動芭蕉及香蕉絲工藝歷程；工作坊活動則以沖繩、台灣芭蕉為示範，分析比較台日纖維材料差異，讓學員了解不同地域芭蕉纖維取纖方式、造紙技術等。

工藝中心表示，日本沖繩芭蕉布以芭蕉纖維製成，是歷史悠久具代表性纖維工藝品，台灣噶瑪蘭族則利用香蕉絲纖維來織布；香蕉絲纖維可製成生活用品，也可結合天然染賦予絲線色彩，使編織紋樣有多種變化性；芭蕉和香蕉多重用途，展示人類巧妙運用自然資源。

工藝中心表示，工作坊運用沖繩、台灣、印尼、泰國等不同品種芭蕉，讓學員比較纖維差異，其中最好的纖維可捻線織布，其次用於造紙材料；芭蕉纖維具一定強度，為製作工藝品天然材料兼具環保與功能性，可再生性及對環境友好特質是永續工藝重要選擇。