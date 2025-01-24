快訊

多縣市有感！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

苦苓5點分析「劉寶傑為什麼不幹了？」 預言復出時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

春節9天氣象預報 台南小年夜、除夕有寒流強風夾帶境外汙染

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市春節連假氣象預報。圖／南區氣象中心提供
台南市春節連假氣象預報。圖／南區氣象中心提供

農曆春節9天連假明天開跑，台南市環保局表示已提前部署空氣品質管制措施，根據氣象預報，24日至29日台灣將受到多波冷空氣影響，天氣變化頻繁，小年夜至除夕（27日至28日），寒流來襲，強風可能帶來揚塵及境外汙染，家中老人孩童和敏感族群要注意。

市長黃偉哲呼籲市民，春節期間盡量使用大眾運輸工具，減少車輛廢氣排放，共同守護城市空氣品質，

環保局分析，本次春節期間的空氣品質整體不錯，春節前期（24日至26日）受冷空氣影響，擴散條件良好，空氣品質可維持在良好至普通等級。

小年夜至除夕（27日至28日），寒流來襲，強風可能帶來揚塵及境外汙染，短暫期間可能達到「對敏感族群不健康 」等級，請家中有老人及孩童等敏感族群應特別注意防護。

春節後期（29日後），弱冷空氣影響，擴散條件無明顯變差，空氣品質將保持在普通水準。

環保局長許仁澤提醒，空氣品質易受氣象條件變化影響，具不確定性，建議市民隨時關注最新空品資訊。可透過環保局官網、台南市環保局Facebook專頁、空氣品質監測網(https://airtw.moenv.gov.tw/)，或下載「台南環保通APP」，隨時掌握即時空品狀況；若空品不佳，應減少戶外活動並佩戴口罩做好防護。

台南市政府將持續關注春節期間的空氣品質變化，並加強各項應變措施，確保市民朋友度過一個健康、快樂的春節假期。

台南市環保局表示會持續關注春節期間的空氣品質變化，並加強各項應變措施。圖／台南市環保局提供
台南市環保局表示會持續關注春節期間的空氣品質變化，並加強各項應變措施。圖／台南市環保局提供
台南市環保局表示會持續關注春節期間的空氣品質變化，並加強各項應變措施。圖／台南市環保局提供
台南市環保局表示會持續關注春節期間的空氣品質變化，並加強各項應變措施。圖／台南市環保局提供

春節 環保局長 空氣品質

延伸閱讀

春節9天連假將至 台北各醫學中心看診資訊一次看

宜蘭縣府所轄景點除夕休園 初一起開園

春節迎寒流連凍4天 連假把握初二、初三轉乾又回暖

春節假期天氣冷暖變化劇烈 小年夜首波寒流下探8度低溫

相關新聞

又震了！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天晚間7時18分台南發生規模5.3地震，最大震度4級，震央即在台南市政府東北東方40.0公里，位於台南...

登上頂尖期刊！陳亮恭研究 富裕國家老人跌倒死亡率高

全球高齡人口愈來愈多，高齡者健康一直是重大挑戰，在慢性病與癌症防治成效漸漸浮現，跌倒死亡率竟逐年上升。北市關渡醫院院長陳...

批醫療體系扭曲 和信董事長黃達夫：醫院評鑑不該是分級工具

醫學中心設置比率以人口為標準，每200萬人一家為限，衛福部去年打開天花板，今天又不顧監察院糾正，宣布義大醫院升格，全台醫...

明起放春假連假 今國道2路段已出現車多情形

今天為春節連續假期前1天上班日，高速公路局表示，今天西部國道路網於下午1時後車流逐漸增加，車多路段包括國1內湖至圓山南向...

地牛又翻身！17:16台南發生規模4.0地震 最大震度3級

中央氣象署表示，今天下午5時16分台南發生規模4.0地震，最大震度3級，震央位於台南市政府東北東方41.1公里 ，位於台...

最強寒流這3天影響最顯著 北市府：陽明山區可能會降雪

台北市府災害防救辦公室發布最新天氣顯示指出，春節連假期間將有一波寒流侵台，預估自26日周日晚起至28日周二為寒流影響最顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。