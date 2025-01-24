最強寒流這3天影響最顯著 北市府：陽明山區可能會降雪

台北市府災害防救辦公室發布最新天氣顯示指出，春節連假期間將有一波寒流侵台，預估自26日周日晚起至28日周二為寒流影響最顯著時段，台北市區低溫下探10度、局部地區甚至可能出現10度以下低溫；陽明山區可能會降雪，台北市士林、北投分局也將視雪線狀況派員執行交通管制。

北市災防辦指出，已提醒相關局處預為防寒整備作業，1、寒流期間心血管疾病好發，衛生局需加強醫療應變體系整備及疾病監控，掌握民眾就診情形，並針對脆弱族群及慢性病患者進行醫衛宣導。

2、陽明山區可能會有降雪、路面結冰及濕滑的情況，交通局及警察局應預為整備因應，並掌握山區天氣及道路狀況，必要時啟動相關機制因應；3、社會局適時啟動年長、弱勢族群及獨居長者的關懷機制，並開放遊民收容所供遊民避寒，必要時請民政局提供相關協助。

4、社會局及衛生局全面通報相關老福機構預為因應；5、產業局應加強宣導坡地農作物寒害預防，並掌握災害情況；6、因天冷影響，居家多會緊閉門窗，消防局需持續提醒市民，使用保暖的電器設備、瓦斯熱水器等需特別注意，避免火災、燒燙傷及一氧化碳中毒等情況發生。另消防局也應針對山區路面結冰之救災車輛預作整備。

另外，北市社會局於今天已啟動第2次低溫關懷，針對獨老、街友、老福及身障機構啟動關懷服務；士林、北投分局也已完成陽明山區域下雪的交通管制疏導勤務規畫，並將視雪線狀況派員執行管制。