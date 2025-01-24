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彰化海牛娶親今揭幕喜氣洋洋 第四河分署採納建議將追加母牛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
水利署第四河川分署今舉辦王功海堤海牛娶親公共藝術揭幕典禮，為彰化海堤再添新景點。記者簡慧珍／攝影
水利署第四河川分署今舉辦王功海堤海牛娶親公共藝術揭幕典禮，為彰化海堤再添新景點。記者簡慧珍／攝影

水利署第一座海堤公共藝術海牛娶親」今在彰化縣芳苑鄉揭幕，為今年春節增加旅遊新景點，台明將董事長林肇睢建議多做一頭母牛，別讓娶親公牛孤單吹海風，第四河川分署從善如流，將爭取經費雕塑母牛、小牛，場景更熱鬧喜氣。

水利署整修彰化縣王功海堤，把王功燈塔對面原本混凝土出海道改造為「人、牛」分道出海路，遊客在海堤散步，海（鐵）牛穿過海堤進入潮間帶，海堤拓寬為小廣場可舉辦藝文表演，最大亮點是公共藝術「海牛娶親」。

水利署、第四河川分署邀請立法委員謝衣鳯、芳苑鄉長林保玲、縣議員洪騰明等首長民代及地方士紳出席王功新生地海堤公共藝術設置揭幕典禮，眾人倒數「3、2、1」，海風掀開賽克拼貼的海牛，及牠拉著載有大大愛心的牛車，車上有兩隻招潮蟹，造型酷似海綿寶寶的蟹老闆，眾人都誇非常可愛。

地方士紳認為，遊客一定會「爬上爬下」拍照，「海牛娶親」能否承載數名甚至10多名遊客同時爬上合影。「海牛娶親」作者東海大學通識教育中心兼任助理教授邱泰洋說，這件作品每隔20公分的每個節點都加強焊接，絕對堅固不斷裂，但民眾攀爬時應注意自身安全，避免做出危險動作。

台明將董事長林肇睢說，芳苑濕地已達國家級濕地水準，不知為何政府就是不肯公告為國家級濕地，值得欣慰的是海牛娶親公共藝術及王功海堤完工，再為芳苑紅樹林海空步道以外再添新景點，只是一頭海牛娶親很孤單，最好多一頭母牛，甜甜蜜蜜，呼應海牛娶親的喜氣。

芳苑鄉長林保玲感謝立法委員謝衣鳳協助爭取，芳苑又多一新景點。謝衣鳯說，希望透過公共藝術讓當地居民了解在地文化傳承，也為芳苑增加特色景點。第四河川分署長李友平表示，王功新生地海堤工程約兩公里，斥資1億1千萬元，剛揭幕就獲好評，未來規畫多幾頭牛使地景更熱鬧。

水利署第一座公共藝術王功海堤海牛娶親。記者簡慧珍／攝影
水利署第一座公共藝術王功海堤海牛娶親。記者簡慧珍／攝影
站在水利署第一座公共藝術王功海堤海牛娶親的旁邊可看到海洋，。記者簡慧珍／攝影
站在水利署第一座公共藝術王功海堤海牛娶親的旁邊可看到海洋，。記者簡慧珍／攝影
從不同角度可拍到水利署第一座公共藝術王功海堤海牛娶親和王功燈塔。記者簡慧珍／攝影
從不同角度可拍到水利署第一座公共藝術王功海堤海牛娶親和王功燈塔。記者簡慧珍／攝影

公共藝術 景點 海牛

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