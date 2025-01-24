春節迎寒流連凍4天 連假把握初二、初三轉乾又回暖

春節將至，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明、後天都還是東北季風天氣，周日晚間起寒流南下，最冷時段為除夕清晨恐下探8度，初二及初三轉乾又回暖，將是春節期間天氣最好的時候，但緊接初四鋒面通過、大陸冷氣團影響，到初六開工前又會轉冷。

曾昭誠指出，東北季風今天持續影響到周日，下周日晚間起寒流南下，預計從小年夜影響到初一清晨，初一白天回溫並維持到初三，初四鋒面通過，緊接大陸冷氣團影響到初六開工。

降雨方面，曾昭誠表示，明、後天水氣增多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，各地山區也有零星雨，其他地區多雲到晴，尤其周日各地天氣更不穩定，基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區有持續廣泛較大雨勢，北部及花東地區、中南部山區降雨明顯，其他地區多雲。

他表示，預計要到下周一小年夜上半天，北部、宜蘭地區及中南部山區才會轉為乾冷，僅東半部有零星雨。初四起鋒面通過，北部、東半部地區及中南部山區再有雨。

溫度方面，曾昭誠指出，今天到周末預計沒有明顯變化，清晨各地偏涼，白天皆可達20度，中南部約25度。下周一寒流影響愈晚愈冷，除夕清晨為最冷時候，北部、宜蘭地區僅8至10度，中南部10至13度非常寒冷。初一清晨各地仍僅10至13度，但白天起回溫可達18至20度。

降雪部分，曾昭誠表示，下周日晚間到周一北部及東北部1500至2000公尺以上高山，及其他地區3000公尺以上高山都有降雪機會。另外，初三中南部及馬祖可能有霧，提醒民眾留意航班異動資訊。