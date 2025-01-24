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迎接9天春節連假 台北車站下午湧現返鄉人潮

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
農曆年前最後一個上班日之後，民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，旅客大廳、進站閘道口四處可見到民眾推著行李箱手提大包小包，攜家帶眷準備搭車返鄉。記者林俊良／攝影
農曆年前最後一個上班日之後，民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，旅客大廳、進站閘道口四處可見到民眾推著行李箱手提大包小包，攜家帶眷準備搭車返鄉。記者林俊良／攝影

農曆年前最後一個上班日之後，民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，旅客大廳、進站閘道口四處可見到民眾推著行李箱手提大包小包，攜家帶眷準備搭車返鄉。

今年台灣春節假期自1月25日至2月2日一共9天，台鐵方面也動起來積極提升疏運量能，服務民眾返鄉出遊需求。

台鐵公司表示，今天到27日為返鄉人潮較多時段，29日至2月1日屬出遊中短程旅客，30日至2月2日則是返工人潮出現時段。連假期間，預估每日平均載客數70.3萬，全線單日最高載客數落在初三86萬，西線單日最高載客量為初三77.2萬，東線單日最高載客數約在初四9萬。

台灣高鐵則預估單日最大運量在31日初三及2月1日初四，約34.3萬人次，單向最大運量預估於2月1日初四北上約21.6萬人次。台灣高鐵預計加開380班次，總計開行2258班次，初三與初四為疏運最高峰，分別開行211、206班次，且疏運期間全車隊34組車組全投入營運，共提供221萬個座位運能，較平常增加17.8％，並依旅運需求劃分2至8節自由座車廂。

民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，旅客大廳、進站閘道口四處可見到民眾推著行李箱手提大包小包，攜家帶眷準備搭車返鄉。記者林俊良／攝影
民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，旅客大廳、進站閘道口四處可見到民眾推著行李箱手提大包小包，攜家帶眷準備搭車返鄉。記者林俊良／攝影
農曆年前最後一個上班日之後，民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，台鐵方面也動起來積極提升疏運量能，服務民眾返鄉出遊需求。記者林俊良／攝影
農曆年前最後一個上班日之後，民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，台鐵方面也動起來積極提升疏運量能，服務民眾返鄉出遊需求。記者林俊良／攝影
台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，高鐵售票口前大排長龍。記者林俊良／攝影
台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，高鐵售票口前大排長龍。記者林俊良／攝影
農曆年前最後一個上班日之後，民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，攜家帶眷的民眾在旅客大廳打發時間等待車班。記者林俊良／攝影
農曆年前最後一個上班日之後，民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，攜家帶眷的民眾在旅客大廳打發時間等待車班。記者林俊良／攝影
農曆年前最後一個上班日之後，民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，旅客大廳、進站閘道口四處可見到民眾推著行李箱手提大包小包，攜家帶眷準備搭車返鄉。記者林俊良／攝影
農曆年前最後一個上班日之後，民眾開始要迎接連續九天的春節假期，台北車站下午開始漸漸湧現返鄉人潮，旅客大廳、進站閘道口四處可見到民眾推著行李箱手提大包小包，攜家帶眷準備搭車返鄉。記者林俊良／攝影

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