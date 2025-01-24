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春節9天連假將至 台北各醫學中心看診資訊一次看

中央社／ 台北24日電
台大醫院。│聯合報資料照片
台大醫院。│聯合報資料照片

農曆春節9天連假將至，各醫療院所調整看診時間，其中台北各大醫學中心看診資訊，中央社整理一次看。

台大醫院

1月27日正常開診。

1月28日起至30日（除夕至初二）全面停診，31日（初三）開始部分開診，但急診24小時服務。

1月15日起，可提早領1月25日至2月2日的連續處方箋。

馬偕醫院

馬偕紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、馬偕兒童醫院農曆春節期間急診照常，1月27日照常服務。

1月28日起至30日（除夕至初二）門診休診，1月31日（初三）開設春節特別門診，2月1日（初四）起全面恢復正常門診。

台北榮總：

1月25日星期六，上午正常門診。

1月27日星期一（小年夜）至31日星期五（初三），門診休診；門診檢查、檢驗及領藥均停止服務；開設傳染病特別門診，民眾若有呼吸道或腸胃道相關症狀者，應至中正二樓

傳染病特別門診（原乳醫中心）就醫。

2月1日星期六（初四），上午開立春節特別門診。

2月3日星期一（初六）起恢復正常門診（含大我門診）、檢驗、領藥及夜診均恢復正常服務。

新光醫院：

1月28日（除夕）至31日（初三），一般門診、門診手術、檢查、檢驗及慢性病連續處方箋領藥停止服務。急診、住院、分娩、洗腎照常服務。

2月1日（初四）門診部分開診，慢性病連續處方箋領藥恢復服務。

台北長庚醫院：

1月27日（小年夜）環亞門診部正常開診，文華門診部皮膚科有開診。

1月28日（除夕）門診停診。

1月29日（初一）至31日（初三）環亞門診部開設春節特別門診。

2月1日（初四）環亞門診部正常看診，文華門診部休診。

三軍總醫院：

1月28日（除夕）至31日（初三）內湖及汀州院區門診休診。

1月29日（初一）至31日（初三）於內湖院區急診室開設「春節呼吸道傳染病特別門診」，提供有呼吸道感冒症狀之民眾就醫服務，包含成人診29日上、下午診，30日下午診，31日下午診。以及兒童診30日上午診，31日上午診。

國泰醫院：

1月28日（除夕）至2月1日（初四）春節假期，門診停診，急診及住院照常。

另外，春節期間開設春節特別門診，為1月29日（初一）、1月30日（初二）、1月31日（初三）、2月1日（初四）上午兒科、下午內科各一診。

振興醫院：

1月25、27日門診正常，28日（除夕）休診，1月29日至31日開設春節傳染病特別門診，1月31日（初三）、2月1日（初四）開設內外科及心臟科綜合門診。

台大醫院 春節 除夕 馬偕醫院

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