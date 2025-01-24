影／賴總統視察春節疏運整備情形 指示桃機多宣導防詐

今天下班後，春節返鄉人潮即湧現，明天就是春節連續假期首日，因應下班及返鄉人潮，預計將有一波疏運高峰。賴清德總統、交通部長陳世凱今天下午赴台北車站聯合災防中心，聽取各單位疏運計畫。由於春節期間不少民眾規畫出國，而近期民眾被騙至柬埔寨、緬甸等事件時有所聞，賴清德總統會中也指示桃園機場公司對旅客多加宣導及提醒。

賴清德總統今致詞表示，台鐵、高鐵今年春節期間都自主提升運量，增加服務量能，各運具也相互聯防、成立應變中心，進行智慧化管理，分析最高運量及因應措施，對大家的努力表示肯定，疏運期間唯一目標就是讓國人在春節期間能愉快旅遊、平安回家。

桃園機場公司董事長楊偉甫在視訊會中指出，去年春節單日出入境最高達13萬人次，昨天出入境旅客已達14萬4千人次，今天預估可達14萬6千人次，創下疫後春節單日出入境最高人數，今年春節期間預估單日最高可達15萬人次，整體上看130幾萬人次，已於出境安檢增加人力，每天上午起第一航廈共設有9條安檢通道、第二航廈有12條，將每人排隊時間控制在20分鐘內。